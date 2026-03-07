UISE INCORPORA EL SISTEMA DE PAGO ABIERTO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE USHUAIA

Ushuaia 07/03/2026.- La empresa del Municipio, Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) pondrá en funcionamiento desde la próxima semana el nuevo Sistema de Pago Abierto en las unidades del transporte público de la ciudad, incorporando la posibilidad de abonar el pasaje con tarjetas bancarias sin contacto y dispositivos móviles.

En Ushuaia, las y los pasajeros podrán pagar sus viajes con tarjetas de crédito, débito o prepagas VISA y Mastercard con tecnología contactless, así como también mediante celulares, relojes inteligentes u otros dispositivos con tecnología NFC que tengan una tarjeta asociada. La validación se realiza en menos de dos segundos y no requiere conexión a internet.

El nuevo sistema convivirá con la tarjeta SUBE, que continuará funcionando con normalidad. *Los atributos sociales y descuentos vigentes seguirán aplicándose exclusivamente a través de la SUBE registrada*, mientras que la tarifa será la vigente para usuario registrado, independientemente del medio de pago utilizado.

Desde UISE señalaron que esta incorporación representa un paso más en la modernización del servicio, ampliando las opciones para los usuarios y mejorando la experiencia de viaje para vecinos, vecinas y turistas.