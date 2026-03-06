Trabajadores de ATE-ANAC anuncian paro para la semana próxima

Argentina 06/03/2026.- Mientras continúan con asambleas en todos los aeropuertos del pais.

Los trabajadores nucleados en ATE-ANAC anunciaron un plan de lucha que incluye asambleas y un posible paro nacional de actividades para el próximo martes 10 de marzo de 2026.

“Estamos cumpliendo nuestro derecho a reclamar por la quita de parte de nuestro salario. Esta situación nos lleva a un paro la semana próxima”, dijo el titular del gremio, Marcelo Belelli, a la Agencia Noticias Argentinas. Belelli agregó que “el Gobierno tiene las herramientas para resolver la situación”.

Detalles de las medidas de fuerza

Los trabajadores se encuentran en estado de alerta y movilización, realizando asambleas en todas las terminales aéreas del país desde la primera semana de marzo. Estas medidas podrían ocasionar demoras en la operatoria de los aeropuertos.

Paro Nacional

La huelga general de 24 horas está programada para el 10 de marzo como un ultimátum ante la falta de una propuesta salarial satisfactoria por parte del Gobierno nacional.

El sindicato reclama por el incumplimiento de acuerdos salariales previos y la quita de aumentos, lo que afecta al personal técnico y operativo esencial para la seguridad y logística aérea.__IP__

De no llegarse a un acuerdo, se prevé una paralización total del sistema aerocomercial argentino el día del paro.

Se recomienda a los pasajeros consultar el Estado de vuelos o contactar directamente a sus compañías aéreas para verificar posibles reprogramaciones o cancelaciones.

