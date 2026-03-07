Tierra del Fuego: violencia de género y un sistema judicial desbordado en todos los fueros

Río Grande, 07/03/2026.- Tierra del Fuego se consolida como una de las provincias más críticas en materia de violencia de género. El informe 2025 de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema revela que las denuncias superaron las 300 cada 100.000 habitantes, un incremento respecto de 2024 y por encima del promedio nacional. La situación atraviesa tanto juzgados provinciales como federales, con recursos insuficientes, falta de refugios y capacitación incompleta. La combinación de alta incidencia y baja capacidad institucional expone un sistema judicial desbordado y una urgencia social que exige respuestas inmediatas.

Los datos del Informe 2025 de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema (OM-CSJN) confirman que Tierra del Fuego atraviesa una situación crítica en materia de violencia de género. La provincia registra una de las tasas más altas de denuncias por cada 100.000 habitantes del país, superando las 300 frente a un promedio nacional cercano a 250.

Este indicador, alarmante en relación con la población fueguina, refleja una doble realidad: por un lado, una mayor disposición de las mujeres a denunciar; por otro, un sistema judicial y social con recursos insuficientes para acompañar esas demandas.

Radiografía de la violencia en Tierra del Fuego

Tipos de violencia: más del 70% de los casos corresponden a violencia psicológica, seguida por violencia física.

Perfil de las víctimas: mujeres entre 20 y 40 años, en plena etapa de crianza y vida laboral activa.

Concentración geográfica: la mayoría de las denuncias se registran en Río Grande y Ushuaia, dejando a las zonas rurales con acceso restringido a la justicia.

Medidas cautelares: se dictan con frecuencia restricciones de acercamiento y exclusiones del hogar, pero su cumplimiento depende de una capacidad policial limitada.

Juzgados provinciales y federales

El informe analizó tanto juzgados provinciales como federales, mostrando que la problemática atraviesa todos los niveles de la justicia:

Juzgados provinciales: concentran la mayoría de las denuncias por violencia doméstica y de género. Allí se evidencian demoras procesales, falta de profesionales especializados y escasez de infraestructura de refugios.

Juzgados federales: aunque con competencia más acotada, también reciben casos vinculados a delitos graves. La falta de capacitación con perspectiva de género se repite en este nivel, mostrando que las limitaciones son estructurales.

Comparación interanual

En 2024, Tierra del Fuego registraba alrededor de 250 denuncias cada 100.000 habitantes, similar al promedio nacional.

En 2025, la cifra superó las 300 denuncias cada 100.000 habitantes, evidenciando un incremento sostenido.

Este salto refleja tanto un aumento real de la violencia como una mayor visibilización y confianza en el sistema judicial para denunciar.

Posición respecto de otras provincias

Tierra del Fuego se ubica entre las jurisdicciones más críticas del país, junto con Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

En términos proporcionales, la provincia presenta una de las tasas más altas de femicidios, consolidando su posición en el mapa nacional de riesgo.

La combinación de alta incidencia y baja capacidad institucional genera un escenario de vulnerabilidad extrema para las mujeres fueguinas.

Consecuencias sociales

Infraestructura insuficiente: escasez de refugios y programas de asistencia, con derivaciones fuera de la provincia en algunos casos.

Capacitación incompleta: jueces, fiscales y defensores aún carecen de formación integral en perspectiva de género.

Revictimización: las demoras procesales y la falta de seguimiento efectivo de las medidas cautelares profundizan la vulnerabilidad de las mujeres.

Conclusión

La violencia de género en Tierra del Fuego no distingue jurisdicciones: tanto en los juzgados provinciales como en los federales, las mujeres enfrentan barreras de acceso, escasez de recursos y respuestas insuficientes. La provincia se posiciona entre las más golpeadas del país, con un crecimiento interanual que confirma la intensificación del problema.

El informe de la OM-CSJN deja en evidencia que, sin inversión en políticas de prevención, refugios y capacitación integral en todos los fueros, la brecha entre la norma y la realidad seguirá profundizándose. En el sur del país, el 8M se convierte en un llamado urgente a reforzar las políticas públicas con perspectiva de género y a garantizar que la justicia esté a la altura de las demandas de las mujeres fueguinas.

Informe completo: https://om.csjn.gob.ar/consultaTalleresWeb/public/documentoConsulta/verDocumentoById?idDocumento=378