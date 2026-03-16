Tierra del Fuego registra una caída del 10,7% en el empleo privado registrado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

A continuación se detallan los puntos clave sobre la situación laboral en la provincia:
Magnitud de la pérdida
- Puestos de trabajo perdidos: Se estima una pérdida de más de 4.000 empleos privados desde 2023.
- Posición nacional: La provincia se ubica en el puesto 20 de 24 distritos en el ranking de desempeño laboral, siendo superada únicamente por tres provincias con caídas más profundas.
Sectores y contexto económico
- Sectores más golpeados: La contracción impacta principalmente en la industria manufacturera, la construcción y el comercio.
- Desempleo regional: El conglomerado Ushuaia-Río Grande alcanzó una tasa de desocupación del 8,3% en el segundo trimestre de 2025, la cifra más alta de la región patagónica.
- Causas principales: El retroceso se atribuye al ajuste económico, la contracción del consumo y la caída general de la actividad industrial en el marco del subrégimen de promoción industrial.
Para más detalles sobre los indicadores oficiales, puede consultar los informes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o los relevamientos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).