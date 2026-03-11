Tierra del Fuego: el combustible más caro que el dólar y su impacto en la economía insular

Rio Grande 11/03/2026.- Río Grande, marzo 2026 — El reciente aumento de combustibles en Tierra del Fuego, que llevó la Nafta Súper a $1404 y el Infinia Diesel a $1750, marcó un hito: por primera vez, el litro de combustible superó la cotización del dólar oficial, que se ubica en $1420 para la venta.

Detalle actualizado de los precios de combustibles en Tierra del Fuego a principios de marzo de 2026, tras el último aumento: Tipo de combustible Precio aproximado Nafta Súper $1404 Infinia (nafta premium) $1584 Ultra Diesel $1618 Infinia Diesel $1750 Contexto El ajuste se dio en la primera semana de marzo 2026, en línea con la política de actualización de precios que sigue YPF y otras petroleras.

Tierra del Fuego suele tener precios más altos que el promedio nacional por costos logísticos y de distribución.

Este aumento se suma al encarecimiento general de bienes y servicios, en paralelo con la cotización del dólar oficial (compra $1370 / venta $1420) y del euro ($1575 / $1675).

La situación genera un efecto inmediato en la economía fueguina, profundamente dependiente del continente. Cerca del 80% de los productos que se consumen en la isla recorren más de 3000 kilómetros de flete terrestre y marítimo antes de llegar a las góndolas locales. Con el combustible más caro que la divisa norteamericana, el costo logístico se dispara y se traslada directamente a los precios de alimentos, materiales de construcción, insumos médicos y bienes de consumo cotidiano.

El impacto no se limita al transporte de carga. En Tierra del Fuego, donde el transporte público es limitado y gran parte de la población depende del automóvil, el aumento de la nafta golpea de lleno el bolsillo de los trabajadores. El gasto mensual en movilidad se incrementa de manera acelerada, erosionando el poder adquisitivo y presionando sobre los salarios.

Analistas locales advierten que el fenómeno del “combustible más caro que el dólar” simboliza un desajuste en los precios relativos y acentúa la insularidad económica de la provincia. “Cada aumento en combustibles se traduce en un doble golpe: al bolsillo de los consumidores y al precio de los productos que dependen del transporte desde el continente”, señalan.

En este contexto, Tierra del Fuego enfrenta un desafío estructural: cómo sostener la competitividad industrial y turística en un escenario donde la logística se convierte en el principal factor de inflación local. Mientras tanto, los consumidores fueguinos sienten en carne propia que llenar el tanque cuesta más que comprar dólares.

