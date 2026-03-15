Tierra del Fuego: Después de 6 años la ampliación de la matriz productiva quedó solo en el discurso y sin ejecución ni impacto territorial.

Entre 2019 y 2026, Tierra del Fuego presentó más de 30 proyectos estratégicos para diversificar su matriz productiva, con foco en energía, industria, turismo y logística antártica. El impulso se consolidó a partir de la creación del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) en 2021, en el marco de la extensión del subrégimen industrial hasta 2038.

Principales iniciativas presentadas

Desde 2021, el gobierno provincial articuló proyectos en los siguientes sectores clave:

Energía: exploración de hidrocarburos, energías renovables (eólica y solar), y eficiencia energética.

exploración de hidrocarburos, energías renovables (eólica y solar), y eficiencia energética. Industria: ampliación de la producción electrónica, petroquímica, y desarrollo de polos tecnológicos.

ampliación de la producción electrónica, petroquímica, y desarrollo de polos tecnológicos. Logística antártica: consolidación del Polo Logístico Antártico en Ushuaia como nodo estratégico nacional.

consolidación del Polo Logístico Antártico en Ushuaia como nodo estratégico nacional. Turismo sustentable: infraestructura para ecoturismo, rutas escénicas, y conectividad aérea y marítima.

infraestructura para ecoturismo, rutas escénicas, y conectividad aérea y marítima. Ciencia y cooperación internacional: proyectos con China en desarrollo científico, industrial y energético.

Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP)

Creado en 2021 , como instrumento financiero para apoyar proyectos productivos fuera del régimen tradicional.

, como instrumento financiero para apoyar proyectos productivos fuera del régimen tradicional. Objetivo: reducir la dependencia de la industria electrónica y fomentar nuevas cadenas de valor.

reducir la dependencia de la industria electrónica y fomentar nuevas cadenas de valor. Financiamiento: articulado con Nación y actores privados, con foco en innovación y sostenibilidad.

Cooperación internacional

China: en 2026, se presentaron proyectos ante delegaciones diplomáticas y empresariales chinas, incluyendo: Energía y petroquímica. Infraestructura turística y científica. Desarrollo logístico y portuario.

en 2026, se presentaron proyectos ante delegaciones diplomáticas y empresariales chinas, incluyendo:

Consideraciones para seguimiento

No hay un listado público consolidado con el número exacto de proyectos entre 2019 y 2026, pero las fuentes oficiales y periodísticas indican más de 30 iniciativas estratégicas en curso.

con el número exacto de proyectos entre 2019 y 2026, pero las fuentes oficiales y periodísticas indican más de 30 iniciativas estratégicas en curso. El impacto territorial y laboral de estos proyectos está en evaluación, con énfasis en diversificación y soberanía productiva.

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