Sebastián Iriarte: «El profesor le debe mucho a Cristina, critica y lo trajimos a upa hasta acá».

Ushuaia 12/03/2026.- El secretario de Gobierno de la Municipalidad capitalina cruzó duramente al gobernador de la Provincia, Gustavo Melella, quien en una nota con Futurock, manifestó que el próximo presidente no debería ser Kirchnerista. Esto provocó la inmediata respuesta del funcionario municipal, quien no reparo en señalar que, «Encima el profesor se da el lujo de criticar al “kirchnerismo”?, mamadera si a este lo trajimos a upa hasta acá…»

Iriarte hizo estas declaraciones en el programa Periodismo, en Radio Provincia, en el marco de una entrevista sobre si la nueva usina tiene estudios de impacto ambiental, permisos del municipio para la construcción de la central eléctrica que, según el gobierno no son necesarios porque no se encuentra dentro del ejido urbano de la ciudad y porque Terra Ignis es una sociedad del estado.

«Iriarte dijo que esto va mas allá de un metro mas o un metro menos y cuando se le consultó, cual era la relación con Melella, recordó que provincia le debe a la municipalidad mas de 10.000 millones de pesos de coparticipación y respecto de sus dichos sobre el kirchnerismo, Iriarte fue contundente, «El profesor le debe mucho a cristina, creo que le debe un mínimo de respeto».

Lo que dijo Melella: «Tenemos que hacerlo sin personalismos. Sin decir, si yo no soy presidente, no va a ser nadie, no tiene que ser asi. Y por ahí el próximo presidente no tiene que ser kirchnerista»

El posteo de Iriarte en su red X que no deja lugar a otras interpretaciones.

Sebastian Iriarte @sebaush Encima el profesor se da el lujo de criticar al "kirchnerismo"?, mamadera si a este lo trajimos a upa hasta acá… 11:01 a. m. · 10 mar. 2026

