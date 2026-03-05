SE REALIZÓ LA PRIMERA PRUEBA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PASARELA FIQUE

La secretaria de Planificación e Inversión Pública del Municipio, Carolina Yutrovic, precisó que “se probaron tanto las luminarias altas como ornamentales del paseo”, y remarcó que el Municipio “hizo un enorme esfuerzo para reactivar la obra con recursos financieros y propios y mano de obra propia”.

Al respecto, recordó que “luego de que el Gobierno nacional suspendiera el financiamiento internacional que tenía el proyecto, hubo que recalcular los costos de las obras y luego el proyecto avanzó con fondos del Municipio”.

Además, hizo hincapié en que la continuidad de las tareas “estuvo a cargo de los trabajadores de Servicios Públicos incluida la construcción de veredas, la terminación de la traza vial y la colocación de la iluminación, mientras que el parquizado está a cargo de la gente de Medio Ambiente”.

“Para nosotros eso tiene un valor enorme porque sin el aporte de los trabajadores de la Municipalidad nos hubiera sido imposible terminar la obra, ya que no nos daban los números para contratar nuevamente a empresas privadas”, concluyó Yutrovic.