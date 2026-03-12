SE REALIZARÁ LA 9ª EDICIÓN DE LA EXPO MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

El evento reunirá a más de 130 emprendedoras de distintos rubros, quienes ofrecerán al público una amplia variedad de productos que incluyen textiles, accesorios, gastronomía, artesanías y propuestas de diseño, entre otros. La entrada será libre y gratuita.

Durante ambas jornadas también habrá stands institucionales de la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades, en los que los vecinos y vecinas podrán conocer en detalle los distintos programas, políticas públicas y acompañamientos que se desarrollan desde el área destinados a promover la igualdad, la autonomía y el acceso a derechos.

Por otra parte, en conjunto con la Cámara de Comercio de Ushuaia se realizará un reconocimiento a emprendedoras de la ciudad que cuentan con más de diez años de trayectoria, con el objetivo de destacar su trabajo, su constancia y el aporte que realizan al desarrollo de la economía local.

La Expo Mujer, que continúa consolidándose como un espacio de encuentro, visibilización y fortalecimiento del trabajo de las mujeres, responde a una decisión política del intendente Walter Vuoto de continuar generando y fortaleciendo espacios concretos de comercialización, visibilización y crecimiento para las emprendedoras de Ushuaia.

En esa línea, desde la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano se destacó que la Expo “se consolidó a lo largo de sus ediciones como una propuesta abierta a toda la comunidad que busca impulsar la economía local y acompañar el desarrollo de proyectos productivos liderados por mujeres”.