SE PUSO EN MARCHA EN USHUAIA EL ENCUENTRO PROVINCIAL DE SALUD COMUNITARIA

Tierra del Fuego 20/03/2026.- Con una amplia convocatoria y la participación de más de 300 personas de toda la provincia, se puso en marcha el Encuentro Provincial de Salud Comunitaria, una propuesta que se desarrolla bajo el lema “Construyendo lazos, haciendo comunidad” y que continuará este viernes con nuevas instancias de intercambio, debate y trabajo colectivo.

La apertura del evento que se lleva adelante en el ex cine Pakewaia estuvo encabezada por la ministra de Salud, Judit Di Giglio, junto al secretario de Salud Comunitaria, Ezequiel Zolezzi, y autoridades de Atención Primaria de la Salud (APS). El encuentro cuenta con la participación de destacados expositores como Mario Róvere, el Padre “Paco” Oliveira, Celia Iriart y Santiago Quintana.

El evento organizado por el Ministerio de Salud de la Provincia fue concebido como un ámbito para fortalecer el trabajo en red, compartir experiencias y repensar los desafíos actuales que atraviesan los equipos de Atención Primaria de la Salud en su labor cotidiana.

La ministra Judit Di Giglio valoró la participación de los disertantes y el compromiso de los equipos de salud. “Estamos atravesando un contexto social complejo, con incertidumbre y dificultades. Por eso es importante detenernos a pensar cómo mejorar la atención, cómo ser mejores profesionales y cómo aprender del otro. Estos espacios son fundamentales para seguir fortaleciendo el sistema de salud”, sostuvo.

En tal sentido, la directora General de APS Zona Sur, Laura Palotta, destacó la gran convocatoria y la emoción por la respuesta obtenida. “No pensamos en la convocatoria que íbamos a tener. Fue una idea que comenzó a crecer y hoy nos encuentra con dos días intensos de trabajo que reflejan el compromiso con la comunidad. Sabemos que no son tiempos fáciles, pero visibilizar lo que hacemos en Atención Primaria es el camino”, señaló.

Por su parte, Laura Quartino, responsable del área de APS en Tolhuin, puso en valor el trabajo de los equipos en contextos adversos: “No es fácil trabajar en Tolhuin, especialmente en invierno. Queremos agradecer a todos los trabajadores y a quienes hacen posible la atención. Estamos comprometidos en fortalecer la APS en la localidad, acompañando el crecimiento de la población”.

En tanto, la directora General de APS Zona Norte, Silvia Franchini, remarcó la importancia del encuentro para fortalecer vínculos entre equipos. “Es una oportunidad para compartir experiencias, aprender, generar redes y reconocer el enorme trabajo que se realiza en el territorio. Solo siento orgullo por nuestros trabajadores”, afirmó.

Desde la Dirección de Promoción de la Salud, Marina Goyogana subrayó el trabajo articulado con el primer nivel de atención y advirtió que “es fundamental acompañar estos espacios porque trabajamos de manera transversal con APS, fortaleciendo las estrategias comunitarias”.

A su turno, el secretario de Salud Comunitaria, Ezequiel Zolezzi, agradeció a los organizadores y destacó el sentido del lema del encuentro: “En un contexto donde muchas veces prima el individualismo, construir lazos y comunidad es fundamental. Estos espacios nos permiten reconocernos, reflexionar y valorar el trabajo del otro, especialmente cuando somos, para muchos sectores, la única respuesta del sistema de salud”.

El encuentro continuará este viernes con mesas de exposición, intercambio de experiencias y debates que abordan la salud comunitaria desde una perspectiva integral, con eje en el trabajo territorial y el enfoque de derechos.