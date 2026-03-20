SE PRESENTÓ UNA OFERTA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOS ÑIRES

La propuesta cumplió con todos los requisitos administrativos contemplados en el proceso licitatorio, y ya está siendo analizada por el área técnica correspondiente de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos.

Además de la pavimentación de aproximadamente 25 cuadras, el proyecto incluye la construcción de 600 metros lineales de cordón cuneta y de 126 metros lineales de badenes, y la pavimentación de las bocacalles de las arterias que intersectan con Los Ñires.

La licitación se enmarcó en la ordenanza municipal 6.660 aprobada por el Concejo Deliberante, la cual determina que el proyecto se concretará a través de una variante de la figura de contribución por mejoras que solo se aplica en esta oporunidad.

La ejecución de la obra fue propuesta por los vecinos, quienes de acuerdo a la normativa aprobada financiarán el 80% del costo hasta en 12 cuotas mientras que el 20% restante estará a cargo del Municipio.

Si bien la oferta de la empresa superó en un 4,78% el presupuesto original, esa diferencia estaba autorizada en el pliego licitatorio. En función de ello y de acuerdo a lo dispuesto por la ordenanza, el área de Economía del Municipio está readecuando los valores que cada uno de los vecinos deberá afrontar.

En tanto, el contrato de obra se firmará en el momento que la Municipalidad recaude en una cuenta específica para esta obra el 30% de lo que los vecinos tienen que aportar.