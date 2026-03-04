- El INDEC y consultoras privadas como Analytica revelaron que el costo de la canasta de alimentos y bebidas varía fuertemente según la región.
- En diciembre de 2025, el promedio nacional por persona rondó los $58.900, pero algunas provincias duplicaron o triplicaron ese nivel.
- Para una familia, llenar el changuito completo llegó a costar cerca de $900.000, dependiendo del distrito.
Ranking por regiones
|Región / Provincia
|Costo aproximado del changuito
|Observaciones
|Patagonia (Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén)
|Entre $750.000 y $900.000
|Son las más caras; Santa Cruz lidera con $769.319.
|CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
|Superior al promedio nacional
|Alto poder adquisitivo, pero también precios elevados.
|Norte Grande (Chaco, Formosa, Santiago del Estero, etc.)
|Muy por debajo del promedio
|Brecha de más de $100.000 respecto a las provincias más caras.
|Centro (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza)
|Intermedio
|Precios más cercanos al promedio nacional.
Factores que explican la brecha
- Costos logísticos: transporte de mercaderías hacia provincias alejadas (Patagonia) encarece los productos.
- Ingresos y consumo: en CABA y Patagonia, mayor poder adquisitivo sostiene precios más altos.
- Oferta y competencia: en el Norte Grande, menor concentración de supermercados y menor demanda presionan a la baja.
- Inflación diferenciada: los aumentos mensuales oscilaron entre 1,3% y 3,9% según el distrito.
Conclusiones clave
- Santa Cruz y Tierra del Fuego figuran entre las provincias más caras para llenar el changuito.
- Norte Grande muestra los valores más bajos, con una brecha histórica frente a Patagonia y CABA.
- La desigualdad regional en el costo de vida se profundizó en 2025, marcando diferencias de hasta 10 veces entre extremos.
- El fenómeno refleja tanto la inflación nacional como las asimetrías estructurales en logística, ingresos y consumo.
