Santa Cruz y Tierra del Fuego figuran entre las provincias más caras para llenar el changuito.

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 03/03/2026.- El INDEC y consultoras privadas como Analytica revelaron que el costo de la canasta de alimentos y bebidas varía fuertemente según la región. mas de 760 mil pesos cuenta llenar el carrito total en Tierra del Fuego.

  • El INDEC y consultoras privadas como Analytica revelaron que el costo de la canasta de alimentos y bebidas varía fuertemente según la región.
  • En diciembre de 2025, el promedio nacional por persona rondó los $58.900, pero algunas provincias duplicaron o triplicaron ese nivel.
  • Para una familia, llenar el changuito completo llegó a costar cerca de $900.000, dependiendo del distrito.

Ranking por regiones

Región / Provincia Costo aproximado del changuito Observaciones
Patagonia (Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén) Entre $750.000 y $900.000 Son las más caras; Santa Cruz lidera con $769.319.
CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Superior al promedio nacional Alto poder adquisitivo, pero también precios elevados.
Norte Grande (Chaco, Formosa, Santiago del Estero, etc.) Muy por debajo del promedio Brecha de más de $100.000 respecto a las provincias más caras.
Centro (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza) Intermedio Precios más cercanos al promedio nacional.

Factores que explican la brecha

  • Costos logísticos: transporte de mercaderías hacia provincias alejadas (Patagonia) encarece los productos.
  • Ingresos y consumo: en CABA y Patagonia, mayor poder adquisitivo sostiene precios más altos.
  • Oferta y competencia: en el Norte Grande, menor concentración de supermercados y menor demanda presionan a la baja.
  • Inflación diferenciada: los aumentos mensuales oscilaron entre 1,3% y 3,9% según el distrito.

Conclusiones clave

  2. Norte Grande muestra los valores más bajos, con una brecha histórica frente a Patagonia y CABA.
  3. La desigualdad regional en el costo de vida se profundizó en 2025, marcando diferencias de hasta 10 veces entre extremos.
  4. El fenómeno refleja tanto la inflación nacional como las asimetrías estructurales en logística, ingresos y consumo.

