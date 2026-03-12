Río Grande regulariza contribuciones patronales con OSEF y refuerza su red de salud municipal

Río Grande, 11/03/ 2026 — El intendente Martín Pérez anunció la puesta en marcha de un plan de pagos acordado entre el Municipio y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), que permitirá regularizar las contribuciones patronales y fortalecer la articulación entre ambas instituciones.

El jefe comunal destacó que Río Grande sostiene actualmente una red de 15 dispositivos de salud municipales, que atienden diariamente a miles de vecinos, incluidos afiliados de OSEF. “Cada día vemos cómo muchas familias encuentran en nuestros centros un lugar cercano donde atenderse”, señaló Pérez, subrayando la importancia de garantizar el acceso a la salud en el territorio.

El acuerdo busca reconocer y respaldar el trabajo de los equipos de salud municipales, que brindan prestaciones esenciales a la comunidad. “Es clave, es crucial seguir avanzando en acuerdos que reconozcan el trabajo que realizan nuestros equipos de salud y las prestaciones que brindan desde el Municipio”, afirmó el intendente.

Con esta medida, el Municipio de Río Grande refuerza su compromiso con la salud pública y la cooperación institucional, en un contexto de alta demanda de servicios sanitarios y necesidad de ordenamiento financiero.