RÍO GRANDE MODERNIZA EL SISTEMA SUBE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

Rio Grande 05/03/2026.- En esta oportunidad, se avanza en la instalación de nuevas máquinas validadoras del sistema SUBE en las unidades del transporte público de pasajeros de la ciudad. Con su implementación, se facilita el pago del boleto para las y los usuarios, quienes podrán utilizar la tarjeta SUBE en su versión física o digital, tarjetas de crédito y débito, billeteras digitales con tecnología NFC o QR, entre otras alternativas. Comenzarán a funcionar en los próximos dias.

El Municipio de Río Grande y la empresa CityBus continúan trabajando de manera conjunta en la modernización del transporte público. En este marco, y como parte de la implementación del sistema SUBE, se llevó adelante la actualización del equipamiento tecnológico y la optimización del funcionamiento de las validadoras instaladas en cada colectivo, las cuales comenzarán a funcionar en los próximos días.

Esta medida es producto del convenio complementario firmado entre el Municipio y Nación Servicios, a través del cual se ratifica la implementación de SUBE como único medio válido de pago de tarifas del servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad.

La incorporación de nuevas máquinas validadoras y la actualización de las existentes amplía los medios de pago disponibles, brindando mayor accesibilidad y alternativas a la hora de abonar el boleto. De esta manera, se promueve un sistema más inclusivo, eficiente y acorde a las demandas tecnológicas actuales.

Con estas acciones, el Municipio y CityBus consolidan un transporte público más moderno, ágil y adaptado a las nuevas tecnologías, garantizando previsibilidad, transparencia y mejores herramientas para las vecinas y vecinos que utilizan diariamente el servicio.