Rio Grande EL CENS N° 18 ABRE SUS PUERTAS

El Centro Educativo de Nivel Secundario N° 18 (CENS 18) de la ciudad de Río Grande anuncia con entusiasmo que se vienen desarrollando las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026. La institución, que viene trabajando desde hace 53 años en la ciudad, apostando por la inclusión educativa de jóvenes y adultos, presenta para este año una oferta académica renovada con novedades que amplían significativamente las posibilidades de formación en la ciudad. ¿DÓNDE Y CUÁNDO INSCRIBIRSE? 📍 SEDE: Av. Manuel Belgrano 683 (Edificio Escuela N° 2) — Esq. San Martín y Belgrano 🕖 HORARIO: Lunes a viernes de 19:00 a 23:00 hs (ingreso desde las 18:50 hs) 💻 PREINSCRIPCIÓN ONLINE: Disponible mediante formulario digital (código QR al pie de esta gacetilla)

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

La propuesta educativa del CENS 18 está orientada a jóvenes y adultos mayores de 18 años. También pueden matricularse estudiantes de 17 años que cumplan los 18 antes del 30 de junio de 2026. Una oportunidad concreta para quienes deseen finalizar o continuar sus estudios secundarios.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Fotocopia del DNI

Certificado de Finalización del Nivel Primario

Fotocopia del Libro Matriz de la última institución donde haya cursado el nivel secundario (únicamente para quienes ya hayan iniciado estudios secundarios)

OFERTA ACADÉMICA 2026

El CENS 18 ofrece diversas orientaciones con modalidades presencial y semipresencial, adaptadas a los distintos horarios y necesidades de la comunidad:

ORIENTACIÓN MODALIDAD TURNO / SEDE Perito en Actividades Petroleras Presencial Turno Noche — Sede CENS 18 Perito Comercial en Administración de Empresas Presencial Turno Noche — Sede CENS 18 Perito Comercial en Administración de Empresas Semipresencial Turno Vespertino — Sede CENS 18 Perito Auxiliar en Desarrollo de Comunidades Presencial Turno Vespertino — Sede CENS 18 ★ NUEVA Perito Auxiliar en Seguridad e Higiene del Trabajo Presencial Turno Noche — Sede CENS 18

★ NUEVO ANEXO Perito Auxiliar en Seguridad e Higiene del Trabajo Presencial Turno Mañana Anexo UNTDF — J.B. Thorne 302 (Campus Malvinas Argentinas)

Modalidad Semipresencial — ¿Cómo funciona? La cursada semipresencial de Perito Comercial (Turno Vespertino) combina módulos de estudio en el hogar con ayudantías y consultas presenciales con docentes. Esta modalidad permite al estudiante avanzar a su propio ritmo, con el acompañamiento permanente del equipo docente de la institución.

✦ NOVEDADES DESTACADAS PARA 2026

★ NUEVA ORIENTACIÓN: Perito Auxiliar en Seguridad e Higiene del Trabajo El CENS 18 incorpora para este ciclo la orientación de Perito Auxiliar en Seguridad e Higiene del Trabajo, una oferta que permite terminar el secundario con una mirada de alta demanda en el contexto productivo de Tierra del Fuego. Se cursará de manera presencial en Turno Noche, en la Sede de la institución. Una formación esencial para quienes buscan insertarse en el ámbito laboral regional o profesionalizarse continuando sus estudios superiores en el CENT N° 35 y en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

★ NUEVO ANEXO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO (UNTDF) Como otra de las grandes novedades del año, el CENS 18 abre un Anexo en el edificio de la UNTDF, sito en J.B. Thorne 302 (Campus Malvinas Argentinas). En este edificio podrán optar por terminar el secundario en la orientación Perito Auxiliar en Seguridad e Higiene del Trabajo en el Turno Mañana, en modalidad presencial. Este hito representa el compromiso de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con la educación pública de jóvenes y adultos en territorio fueguino, poniendo a disposición sus instalaciones para ampliar el acceso a la terminalidad educativa.

PREINSCRIPCIÓN ONLINE

