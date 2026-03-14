RÍO GRANDE: EGRESÓ LA 14ta PROMOCIÓN DE AGENTES DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE TIERRA DEL FUEGO

Tierra del Fuego 14/03/2026.- Un total de 35 nuevos agentes se incorporarán a distintas dependencias de la provincia tras completar su formación en el Instituto Superior de Ciencias Penitenciarias.

Se llevó a cabo en el anexo del microestadio de la ciudad de Río Grande la ceremonia de egreso de la 14ta Promoción de Agentes del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego. El acto fue encabezado por el secretario de Enlace con las Fuerzas de Seguridad del Gobierno provincial, José Díaz, y el director provincial del Servicio Penitenciario, inspector general Ariel Ciares.

La ceremonia contó además con la presencia de la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi; el ministro de Educación, Pablo López Silva; el viceministro jefe de Gabinete, Gonzalo Valenzuela; el secretario de Representación Política, Federico Giménez; legisladores provinciales, concejales, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como familiares de los egresados.



En esta oportunidad, 35 nuevos agentes penitenciarios finalizaron su formación y se incorporarán a la fuerza para desempeñar funciones en distintas dependencias de la provincia.

Tras el acto, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, felicitó a los egresados y destacó su incorporación al servicio público. “Hoy se suman a la fila de los servidores públicos. Es un gran honor y no tengo dudas que van a llevar adelante su trabajo con gran responsabilidad”, expresó.

Asimismo, la funcionaria puso en valor el trabajo realizado por el Instituto Superior de Ciencias Penitenciarias, al señalar que “es una gran labor la que se realiza allí, fruto de un enorme esfuerzo conjunto: no solo del instituto, sino también de todos los agentes que participan y de las familias que acompañan durante todo este proceso”. En ese sentido, afirmó que desde el Gobierno provincial consideran “fundamental acompañar y fortalecer este trabajo”.



Por su parte, el director provincial del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, informó que los nuevos agentes comenzarán a cumplir funciones en los próximos días, tanto en establecimientos penitenciarios como en áreas administrativas de ambas jurisdicciones.

El funcionario también destacó el compromiso demostrado durante el proceso de formación y remarcó que “los aspirantes atravesaron un régimen especial de carácter militarizado y cumplieron con todas las exigencias académicas necesarias para poder recibirse”.

Finalmente, la oficial a cargo del Instituto Superior de Ciencias Penitenciarias, subalcaide María Marcela Gaitán, se dirigió a los flamantes agentes y subrayó la responsabilidad que implica la función. “Ser parte del Servicio Penitenciario implica asumir una tarea esencial para el funcionamiento del sistema de justicia y la preservación de la paz social. A partir de hoy tendrán la responsabilidad de desempeñarse con profesionalismo, templanza y respeto por la dignidad humana”, concluyó.