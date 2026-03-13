REUNIÓN DEL MUNICIPIO DE USHUAIA CON ORGANIZACIONES DEL FORO PATAGÓNICO POR LA SOBERANÍA NACIONAL

Ushuaia 13/03/2026.- Funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia, mantuvieron una reunión con representantes de distintas organizaciones que integran el Foro Patagónico por la Soberanía Nacional, en el marco de su visita a Tierra del Fuego.

El encuentro se realizó a partir de una solicitud realizada al intendente Walter Vuoto y tuvo como eje principal el intercambio sobre la defensa de la soberanía nacional, la autonomía de la provincia y la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras frente al contexto nacional.

Durante la reunión participaron Yésica Garay, jefa de Gabinete; Sebastián Iriarte, secretario de Gobierno; Omar Becerra, secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política; representantes del Foro Patagónico por la Soberanía Nacional: Julio Urien, de FIPCA; Ernesto Paillalef y Silvia Horne, del Movimiento Evita.

También estuvieron presentes Adolfo Barja, de la CTA Autónoma; Nicolás Barja, del SUTAP (Sindicato Unido de Trabajadores de Administraciones Portuarias); Artemio Zugriategui, de APDEFA (Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos); y José Lojo, del Movimiento Pymes 25 de Mayo.

Asimismo participaron el diputado Coky Araujo, la senadora Cristina López, Ramón “Moncho” Calderón, de la CGT Ushuaia, y la legisladora por Río Negro Ayelén Spósito.

En el diálogo se abordaron distintos aspectos vinculados a la situación regional y nacional, destacando la importancia de sostener espacios de articulación entre las organizaciones sociales, sindicales y las instituciones del Estado para fortalecer la defensa de los intereses de la provincia y de la Patagonia.

Desde el Municipio valoraron el encuentro como una instancia de intercambio y construcción colectiva que permite compartir miradas y avanzar en una agenda común vinculada a la soberanía, el desarrollo regional y la defensa del trabajo.