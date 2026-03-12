REUNIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO: VUOTO PROPUSO UNA AGENDA DE TRABAJO CONJUNTA Y ENCUENTROS MENSUALES

Ushuaia 12/03/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo una reunión con autoridades de la Cámara de Comercio en la sede de la entidad, con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo conjunta vinculada al desarrollo de la actividad comercial y a distintos aspectos del funcionamiento de la ciudad que impactan de manera directa o indirecta en el sector.

Del encuentro participaron la jefa de Gabinete, Yesica Garay; el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte; el concejal Nicolás Pelloli; el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Daniel González; la vicepresidenta Claudia Patricia Fernández; e integrantes de la comisión directiva de la institución.

Durante la reunión se acordó impulsar una agenda activa de trabajo que abarque no solo temas específicos del comercio sino también otros vinculados al movimiento y la dinámica de la ciudad, que pueden afectar o beneficiar la actividad.



En ese marco, se propuso mantener reuniones mensuales para avanzar en distintos ejes de gestión, entre ellos cuestiones vinculadas a trámites administrativos, procesos de digitalización y fiscalización.

Asimismo, se analizaron algunas ordenanzas vigentes relacionadas con las ferias y los carros gastronómicos, y se abordaron otros temas de interés para el sector comercial como el funcionamiento del estacionamiento medido, la terminal de ómnibus y la articulación con el Bureau de Turismo.

Durante el encuentro, el intendente también realizó una exposición sobre la situación económica y social que atraviesan la ciudad y la provincia, contextualizando el escenario actual y la situación del municipio en el marco de la coyuntura nacional e internacional.

Finalmente, las partes coincidieron en dar continuidad al diálogo institucional y avanzar de manera periódica en los distintos puntos planteados, con el objetivo de fortalecer la actividad comercial y mejorar el funcionamiento de la ciudad.