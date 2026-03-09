Recursos de Origen Nacional transferidos a las provincias cayeron 4,0% interanual en términos reales y la Coparticipación Federal de Impuestos (CF) lo hizo 5,4% interanual.

El Gobierno Nacional, desde la asunción de Javier Milei en la presidencia, encaró un fuerte ajuste fiscal con el objetivo de lograr un superávit primario. Este recorte significó una fuerte retracción en las transferencias no automáticas a las provincias. Pero, adicionalmente, la fuerte caída de la actividad económica impactó sobre el resto de los recursos provinciales: las transferencias automáticas de origen nacional (influenciado principalmente por la recaudación de IVA y Ganancias) y los recursos de origen provincial (Ingresos Brutos, Inmobiliario, sellos, automotores, etc).

A continuación, se realiza un análisis sobre cada uno de los universos mencionados que, en buena medida, explican el escenario actual de las provincias en materia de recursos: análisis y seguimiento de la evolución real de las transferencias de Origen Nacional, la evolución real de los Recursos de Origen Provincial y las transferencias no automáticas.

Evolución de los Recursos de Origen Nacional (RON) En lo que respecta a las transferencias tributarias de origen nacional, éstas representan una buena parte de los ingresos provinciales: en promedio, alcanzan 44,8% en recursos de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), mientras que si se incorpora el resto de transferencias de origen nacional (RON), el guarismo asciende

a 54,0% del total.

En febrero de 2026, se observa un descenso interanual de los Recursos de Origen Nacional de 4,0% en términos reales1. En el mismo sentido, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una caída de 5,4% i.a.

El derrotero del bimestre fue magro: -5,5% en promedio en RON y -6,9% en

Coparticipación.

Fuente: CEPA en base a Ministerio de Economía e INDEC.

Al analizar la situación provincia por provincia, se observa un comportamiento

homogéneo. Todas las jurisdicciones registraron en febrero una caída real en las transferencias de Recursos de Origen Nacional menos Salta con un crecimiento de 0,6%. Se destacan CABA (-5,7%) y La Rioja y Santa Cruz (-5,3%) como las más afectadas.

1 La inflación estimada para febrero 2026 fue de 2,4%

Evolución de los Recursos de Origen Provincial (ROP)

En enero de 2026 (último dato disponible) los ROP se incrementaron 11,6% en

términos reales interanuales. La mejora observada en 2025 responde, en gran

medida, a un efecto base: se compara contra un 2024 particularmente bajo,

especialmente en su primer cuatrimestre.

Estas significativas caídas en los Recursos de Origen Nacional se complementan con una contracción adicional del 7,3% en términos reales desde la asunción de Milei (promedio dic/23–dic/25) en comparación con el período previo (ene/22–nov/23).

En 2025, en ninguna provincia los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN)

representaron más del 2% del total de sus recursos, considerando la suma de

Recursos de Origen Nacional (incluida la Coparticipación Federal de Impuestos) yRecursos de Origen Provincial. Esto evidencia que los ATN tuvieron un peso marginal dentro de la estructura global de financiamiento subnacional.

Conclusiones

• En febrero de 2026, los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a las

provincias cayeron 4,0% interanual en términos reales y la Coparticipación

Federal de Impuestos (CF) lo hizo 5,4% interanual.

• El primer bimestre cerró con retrocesos aún mayores (-5,5% en RON y -6,9%

en CFI), consolidando un inicio de año complicado para el erario de las

provincias.

• En febrero, casi todas las jurisdicciones registraron caídas reales en RON; la

única excepción fue Salta (+0,6% i.a.). Entre las más afectadas se ubicaron la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-5,7%), La Rioja y Santa Cruz (-5,3%). En

CFI, todas las provincias mostraron retrocesos reales.

• En enero de 2026 (último dato disponible) los Recursos de Origen Provincial

(ROP) se incrementaron 11,6% en términos reales interanuales. Seis

provincias registraron caídas interanuales reales en recursos de origen

provincial; La Rioja fue la más afectada (-20% i.a.). En contraste, once

provincias mostraron mejoras, destacándose Chubut (+18,2%), Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (+16,5%) y Córdoba (+14,9%).

• La recuperación de los ROP observada durante 2025 responde principalmente

a la comparación contra un 2024 particularmente bajo, especialmente en su

primer cuatrimestre, más que a una expansión genuina de la recaudación.

• En una mirada de mediano plazo, los ROP presentan una caída real promedio

de 7,3% en el período dic/23–dic/25 respecto de ene/22–nov/23, lo que marca

un escenario estructuralmente más restrictivo.

• En el primer bimestre de 2026, los ATN se distribuyeron de manera

concentrada, con Entre Ríos como principal receptora (más de $12.000

millones), seguida por Córdoba y La Pampa. El resto de las jurisdicciones

recibió montos significativamente menores.

• En 2025, en ninguna provincia los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN)

representaron más del 2% del total de sus recursos, considerando la suma de

los Recursos de Origen Nacional (incluida la Coparticipación Federal de

Impuestos) y los Recursos de Origen Provincial. Su incidencia dentro del

financiamiento subnacional fue, por lo tanto, marginal.

Fuente: Centro de Estudios Economía Política Argentina CEPA