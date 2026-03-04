PUERTO DE USHUAIA: GOBIERNO AVANZA EN LA APROBACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA PARA LA NUEVA TERMINAL, PERO LA INTERVENCIÓN FRENA OBRAS CLAVE

Tierra del Fuego 04/03/2026.- La Provincia continúa con el proceso de aprobación de la inversión de iniciativa privada presentada por el grupo Mirgor para la construcción de una nueva terminal de Pasajeros y Catamaranes en el Puerto de Ushuaia.

El proyecto busca fortalecer la infraestructura portuaria y potenciar el perfil turístico y logístico de la capital fueguina, en un contexto de creciente demanda de servicios vinculados al tránsito de pasajeros y a la actividad antártica.

La iniciativa contempla el desarrollo de una terminal moderna, con mejores condiciones operativas y de seguridad, orientada a optimizar el embarque y desembarque de pasajeros, así como la operatoria de catamaranes y embarcaciones menores.

El presidente de la Dirección de Puerto, Roberto Murcia, destacó al respecto “que la obra representa un paso estratégico para consolidar a Ushuaia como puerta de entrada al turismo antártico y como nodo logístico del extremo sur del país”.

No obstante, el avance de este proyecto y de otras obras estructurales se encuentra condicionado por la actual intervención del puerto, situación que impide dar continuidad a un paquete de trabajos previamente proyectados.

Entre las obras afectadas se encuentran:

La ampliación de 150 metros del muelle comercial.

La ampliación de los muelles de catamaranes y embarcaciones menores.

El recambio de defensas en el muelle comercial.

La ejecución de la carpeta de rodamiento en el muelle comercial.

La primera etapa de la Plazoleta Fiscal, junto con un nuevo muelle de carga, pesca y logística antártica.

De acuerdo con lo señalado, la imposibilidad de avanzar con estas iniciativas responde tanto al esquema de intervención vigente como al desvío de fondos propios del puerto fueguino hacia las arcas de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

En este escenario, mientras el Gobierno de la Provincia impulsa la aprobación de la inversión privada para la nueva terminal, persiste la incertidumbre sobre el financiamiento y la ejecución del resto de las obras estratégicas, consideradas fundamentales para el desarrollo integral del sistema portuario de Ushuaia y su proyección a largo plazo.