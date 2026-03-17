“PROGRAMA OTOÑO DEL FUEGO”: EL INFUETUR JUNTO AL SECTOR PRIVADO BUSCA FORTALECER LA LLEGADA DE VIAJEROS AL FIN DEL MUNDO EN TEMPORADA BAJA

Tierra del Fuego 17/03/2026.- El Instituto Fueguino de Turismo en conjunto con las Cámaras y Asociaciones del sector privado lanzan el Programa “Otoño del Fuego” con el fin de romper la estacionalidad y dinamizar el circuito de viajeros al Fin del Mundo brindándoles descuentos y promociones que sean un incentivo más para recorrer Tierra del Fuego.

En torno a esto, el presidente del INFUETUR Dante Querciali explicó que “esta acción se fue fortaleciendo en el tiempo buscando atraer turistas a nuestra provincia en temporada baja, ofreciendo beneficios en prestaciones turísticas que sirvan como incentivo para viajar en los meses de abril y mayo, como así también para fortalecer el movimiento de turismo interno”.

“Contamos con más de 70 inscriptos que ya están visibles en nuestro sitio web promocional www.findelmundo.tur.ar quienes brindan diferentes tipos de descuentos en alojamientos, actividades, traslados, compras en comercios y establecimientos gastronómicos” detalló el funcionario.

De esta manera, destacó el trabajo en conjunto entre las áreas técnicas del Instituto y las Cámaras y Asociaciones del sector, “agradecemos a los prestadores y empresas que año a año se suman a esta iniciativa, consolidando el programa, el cual extendemos hasta el 20 de marzo la convocatoria para que puedan seguir inscribiendo”. En este sentido, desde el INFUETUR informaron que los enlaces para inscribirse se encuentran en el sitio web del Instituto y en redes sociales.

Los turistas locales, nacionales e internacionales podrán utilizar los descuentos desde 15/04 al 30/05/2026 nombrando al Programa Otoño del Fuego en las prestaciones adheridas. “Invitamos a que el viajero tenga en cuenta estas fechas para que reserve sus viajes, estadía y excursiones para recorrer el Fin del Mundo en otoño”. Agregó.

Para concluir, Dante Querciali aseguró que “desde el Gobierno provincial continuaremos trabajando para fortalecer al sector turístico que es uno de los principales motores de nuestra economía, buscando alternativas y promocionando toda la provincia de Tierra del Fuego junto al sector privado”.