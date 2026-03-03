PRODUCTORES DEL FIN DEL MUNDO EN EL PASEO DEL MUELLE

Rio Grande 03/03/2026.- El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de la Secretaría de Representación Política, llevará adelante la primera edición de “Productores del Fin del Mundo”, este sábado 7 de 18 a 00 horas y el domingo 8 de 16 a 22 horas, en el Paseo del Muelle (Beauvoir 531), en la ciudad de Río Grande.

La feria contará con la participación de productores y productoras locales, quienes ofrecerán alimentos frescos y de estación en un espacio pensado para la comercialización directa de productos de la economía regional, fortaleciendo el vínculo entre quienes trabajan la tierra y la comunidad.

Esta iniciativa busca acompañar y potenciar el desarrollo agrícola local, promoviendo el consumo de productos de cercanía y de calidad, al mismo tiempo que se fortalece la matriz productiva fueguina.

Al respecto, Julieta Abalos, Subdirectora General de Gestión Operativa, destacó que “estas ferias son espacios autogestivos, comunitarios y cercanos, donde los productores locales pueden ofrecer directamente el fruto de su trabajo. Valoramos profundamente el esfuerzo diario que realizan en sus chacras, porque detrás de cada hortaliza hay dedicación, compromiso y un arduo trabajo que va de la huerta directo a la mesa de los vecinos”.

Asimismo, señaló que “durante ambas jornadas, vecinos y vecinas podrán acceder a hortalizas, frutas y verduras frescas, pescado y demás promoviendo una alimentación saludable y el contacto directo con quienes producen los alimentos en nuestra ciudad. Desde el Estado acompañamos este proceso porque creemos en el desarrollo productivo local como herramienta para generar oportunidades y fortalecer nuestra identidad”.