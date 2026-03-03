PRODUCTORES DEL FIN DEL MUNDO EN EL PASEO DEL MUELLE

La feria contará con la participación de productores y productoras locales, quienes ofrecerán alimentos frescos y de estación en un espacio pensado para la comercialización directa de productos de la economía regional, fortaleciendo el vínculo entre quienes trabajan la tierra y la comunidad.
Esta iniciativa busca acompañar y potenciar el desarrollo agrícola local, promoviendo el consumo de productos de cercanía y de calidad, al mismo tiempo que se fortalece la matriz productiva fueguina.
Al respecto, Julieta Abalos, Subdirectora General de Gestión Operativa, destacó que “estas ferias son espacios autogestivos, comunitarios y cercanos, donde los productores locales pueden ofrecer directamente el fruto de su trabajo. Valoramos profundamente el esfuerzo diario que realizan en sus chacras, porque detrás de cada hortaliza hay dedicación, compromiso y un arduo trabajo que va de la huerta directo a la mesa de los vecinos”.
Asimismo, señaló que “durante ambas jornadas, vecinos y vecinas podrán acceder a hortalizas, frutas y verduras frescas, pescado y demás promoviendo una alimentación saludable y el contacto directo con quienes producen los alimentos en nuestra ciudad. Desde el Estado acompañamos este proceso porque creemos en el desarrollo productivo local como herramienta para generar oportunidades y fortalecer nuestra identidad”.