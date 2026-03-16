Poda de subsidios al gas natural: el temor de Tierra del Fuego llegó al Congreso

Tierra del Fuego 16/03/2026.- Reina la incertidumbre en el impacto estimado en las facturas de gas de los usuarios residenciales de la Patagonia.

El diputado nacional Jorge Araujo presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para solicitar informes al Poder Ejecutivo sobre el impacto que tendrán las recientes modificaciones en el esquema de subsidios al gas natural, particularmente en las provincias de la región patagónica y en la provincia de Tierra del Fuego.

La iniciativa pide que el Gobierno, a través de la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Hidrocarburos y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), brinde información detallada sobre los cambios aplicados y sus consecuencias para los usuarios residenciales, productivos y las economías regionales.

Tierra del Fuego es una provincia bicontinental y una de las veintitrés provincias que conforman la República Argentina

Qué información solicita el proyecto

El pedido de informes busca que el Poder Ejecutivo precise distintos aspectos vinculados a la reconfiguración del sistema de subsidios al gas natural.

Entre otros puntos, el proyecto solicita conocer:

Cuáles son las modificaciones introducidas recientemente en el régimen de subsidios y qué normas las establecen.

El impacto estimado en las facturas de gas de los usuarios residenciales de la Patagonia , diferenciando por niveles de ingresos, consumo y segmentación tarifaria.

, diferenciando por niveles de ingresos, consumo y segmentación tarifaria. Qué volumen de consumo seguirá siendo subsidiado para los hogares de la región.

Si se realizaron estudios técnicos sobre el impacto específico de estas medidas en zonas de clima frío y alto consumo energético.

Si el Gobierno prevé implementar medidas compensatorias para evitar efectos desproporcionados en la Patagonia.

También se pide información sobre el posible impacto en actividades productivas, comercios y economías regionales que dependen del gas natural como insumo energético.

Preocupación por el impacto en las provincias patagónicas

En los fundamentos del proyecto, Araujo señala que las modificaciones al esquema de subsidios generan preocupación en las provincias patagónicas debido a sus condiciones climáticas.

En esa región, el gas natural no solo se utiliza para cocinar o calentar agua, sino que constituye el principal sistema de calefacción durante gran parte del año. Esto implica que los hogares registren niveles de consumo considerablemente más altos que el promedio nacional.

Según se explica en el texto, durante los meses de invierno la calefacción no es un consumo opcional sino una necesidad básica vinculada a las condiciones de habitabilidad y al cuidado de la salud.

Jorge Araujo, autor de la iniciativa

El caso particular de Tierra del Fuego

El proyecto pone especial énfasis en la situación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde las condiciones climáticas extremas implican consumos energéticos aún mayores.

De acuerdo con el legislador, en ese territorio el acceso al gas natural a precios accesibles resulta clave para garantizar condiciones de vida adecuadas para la población.

Por ese motivo, el pedido de informes busca determinar si los cambios en los subsidios podrían traducirse en aumentos significativos en las facturas, especialmente durante el invierno.

El rol del régimen de “zona fría”

En los fundamentos también se menciona el régimen diferencial para regiones de bajas temperaturas, conocido como “zona fría”, que otorga descuentos en las tarifas de gas.

Este esquema fue ampliado por el Congreso mediante la Ley 27.637 para incorporar a más usuarios de distintas provincias al sistema de beneficios tarifarios.

El proyecto solicita al Gobierno que informe si las recientes modificaciones en los subsidios podrían afectar directa o indirectamente este régimen diferencial vigente.

Control parlamentario sobre las políticas energéticas

Finalmente, el diputado sostiene que el Congreso debe contar con información precisa sobre los cambios en las políticas de subsidios energéticos, especialmente cuando pueden afectar el costo de servicios públicos esenciales.

Según se indica en los fundamentos, el objetivo del proyecto es que el Poder Legislativo y la sociedad puedan conocer con claridad las consecuencias de estas medidas sobre los hogares y las economías regionales de la Patagonia.

En ese marco, el pedido apunta a obtener datos oficiales que permitan evaluar el impacto social, económico y territorial de las decisiones adoptadas en materia de tarifas y subsidios al gas natural.

Con información de newsdigitales.com