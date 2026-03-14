PERROS ASILVESTRADOS: DEVITA MANIFESTÓ LA NECESIDAD DE CONCRETAR ACCIONES QUE EVITEN MAYORES PÉRDIDAS

Tierra del Fuego 14/06/2026.- El Ministerio de Producción y Ambiente encabezó la primera reunión del año del Comité de Seguimiento de la Ley Provincial N° 1146, donde se repasó el estado de situación de la problemática de los perros asilvestrados en la provincia y las acciones que se vienen llevando adelante en el marco de la normativa vigente.

Durante el encuentro se acordó avanzar en la conformación de mesas de trabajo específicas dentro de la Comisión, integradas por equipos técnicos reducidos, con el objetivo de abordar temáticas puntuales, definir prioridades y acelerar la implementación de acciones que permitan reducir el impacto de esta problemática en el territorio y evitar mayores pérdidas en la producción fueguina.

En este contexto, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, destacó que la ley se encuentra vigente y que actualmente el perro asilvestrado está declarado como especie exótica invasora, lo que brinda un marco de acción para avanzar en su abordaje. Asimismo, subrayó la importancia de diferenciar esta situación de la de los perros domésticos, ya que se trata de animales que han perdido su vínculo con las personas y que generan impactos ambientales y productivos.

Desde la Secretaría de Ambiente también se informaron algunas de las acciones que se vienen desarrollando, entre ellas la adquisición de nuevas cámaras trampa para fortalecer las tareas de monitoreo en zonas agrestes —que permitirán contar con un total de 16 dispositivos— y la colocación de cartelería informativa sobre la presencia de estos animales en esos sectores y los riesgos asociados.

Devita remarcó además la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con los municipios, especialmente en relación con la tenencia responsable de mascotas y la presencia de perros sueltos en las ciudades. En ese sentido, adelantó que convocará a las intendencias para avanzar en una agenda común con el objetivo de alcanzar el “perro suelto cero” en los centros urbanos.

Finalmente, el ministro reafirmó la decisión del Gobierno provincial de continuar impulsando medidas para abordar esta problemática y consolidar el trabajo articulado entre organismos técnicos, municipios y sectores vinculados a la producción. “Es un desafío que requiere compromiso y coordinación entre todos los actores. Seguiremos avanzando con herramientas que nos permitan abordarlo de manera efectiva”, señaló.

Del encuentro participaron los miembros del Comité de Seguimiento de la Ley 1146, integrado por representantes de la Asociación Rural, el CADIC, el INTA, el Colegio de Veterinarios, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Producción y PyME, junto a autoridades de los municipios de Tolhuin y Ushuaia. Asimismo, fueron convocados a participar la senadora Belén Monte de Oca y los legisladores provinciales Matías Lapadula, Natalia Gracianía y Luciano Javier Selzer.