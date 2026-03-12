OSEF: Legisladores recibieron a gremios y jubilados

Algunas de las cuestiones que se expusieron durante el encuentro fueron las deudas con prestadores, funcionamiento de la farmacia. En este mismo sentido, se puso en debate la situación del Hospital Regional Ushuaia, como es el espacio físico, la dotación de profesionales, entre otros temas.
Participaron María Victoria Vuoto y Tomas García (PJ); Natalia Gracianía y Luciano Selzer (LLA); Gisela Dos Santos (ST); María Laura Colazo (PV); Pablo Villegas (MPF); Raúl Von Der Thusen y Jorge Lechman (SF).