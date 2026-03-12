OSEF: Legisladores recibieron a gremios y jubilados

Ushuaia 12/03/2026.- Ushuaia, miércoles 11 de marzo de 2026.- En el marco de la Comisión de Salud, se desarrolló la reunión donde se expuso la situación de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y la Caja de Previsión. La misma fue presidida por el legislador Juan Carlos Pino (PJ).

Algunas de las cuestiones que se expusieron durante el encuentro fueron las deudas con prestadores, funcionamiento de la farmacia. En este mismo sentido, se puso en debate la situación del Hospital Regional Ushuaia, como es el espacio físico, la dotación de profesionales, entre otros temas.

Participaron María Victoria Vuoto y Tomas García (PJ); Natalia Gracianía y Luciano Selzer (LLA); Gisela Dos Santos (ST); María Laura Colazo (PV); Pablo Villegas (MPF); Raúl Von Der Thusen y Jorge Lechman (SF).