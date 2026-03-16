OSEF FIRMÓ UN CONVENIO DE PRESTACIÓN CON EL HOSPITAL GARRAHAN PARA FORTALECER LA ATENCIÓN PEDIÁTRICA

Tierra del Fuego 16/03/2026.- La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) concretó un nuevo acuerdo prestacional con el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, con el objetivo de ampliar y mejorar el acceso de sus afiliados a servicios médicos pediátricos de alta complejidad.

La firma se concretó con la participación de autoridades de ambas instituciones.

En representación de OSEF participaron el vicepresidente Gustavo García y el delegado de la Delegación Buenos Aires, Maximiliano Monzón. Por parte del hospital estuvieron presentes Débora Mecikovsky y Gustavo Carolo.

El Hospital Garrahan es considerado el principal centro pediátrico público de la Argentina y uno de los referentes en América Latina en medicina infantil de alta complejidad. La institución se destaca por su capacidad para atender casos que requieren tratamientos altamente especializados, entre ellos trasplantes, oncología pediátrica y diagnósticos complejos.

A partir de este acuerdo, OSEF busca reforzar la cobertura y derivación de pacientes pediátricos que requieran atención especializada, garantizando a sus afiliados la posibilidad de acceder a servicios médicos de máxima calidad en uno de los centros de referencia del país.