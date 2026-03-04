Obras en Ushuaia YUTROVIC: “EL CUIDADO DE CADA PESO DEL MUNICIPIO ES PRIORIDAD”

“Hay una restricción presupuestaria muy importante pero logramos poner a la ciudad en obras, y en ese marco lo más importante era iniciar el plan de recuperación de las calles”, manifestó en diálogo con FM Espectáculo.

En esa línea, recordó que el intendente Walter Vuoto, en su discurso durante la apertura del periodo de sesiones del Concejo Deliberante, dijo que “uno piensa o planifica una ciudad y luego sale a buscar el financiamiento, pero hoy que el financiamiento del Estado nacional cayó a nivel cero habrá que pensar en que para algunas obras que son necesarias se buscará financiamiento externo”.

Además, la funcionaria advirtió que “tenemos un presupuesto reconducido y además, como bien lo comentaba el intendente, la coparticipación sufrió una caída muy importante por cuestiones nacionales y provinciales”, lo cual “impacta en forma negativa en los recursos que recibe el Municipio”.

“Hoy se hace todo con recursos propios del Municipio y en función de la proyección de fondos para 2026 se definió que se iba a priorizar, en primera instancia, la repavimentación de sectores de mayor circulación”, explicó. Y añadió que “queremos realizar otros proyectos y si bien no contamos con los fondos necesarios a medida que vayan apareciendo avanzaremos”.

Por otra parte, Yutrovic valoró que en la actual coyuntura se haya reiniciado la obra de la Pasarela Fique “con recursos municipales” tras la retirada del Gobierno nacional, como así también el nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina para la ampliación a cuatro manos de la avenida Perito Moreno entre calle Yaganes y el ingreso a un supermercado -además de obras de infraestructura vial complementarias-, con una inversión cercana a los 7 mil millones de pesos.

A esto agregó el acuerdo alcanzado con la empresa Newsan para dar continuidad y terminar la obra de la Residencia del Adulto Mayor, que tiene un avance del 50%, tras gestiones realizadas por el intendente Vuoto.

Del mismo modo, resaltó la importancia de la planta productora de asfalto adquirida en su momento por el Municipio ya que “nos permiten bajar muchísimo los costos de las obras viales y también podemos llegar a más lugares de la ciudad”.

Finalmente, Yutrovic aseveró que “el cuidado de cada peso del Municipio es una prioridad ya que todo lo que estamos llevando adelante se financia con recursos propios, ya no tenemos la posibilidad de acceder a financiamientos nacionales que los intendentes podían gestionar como sucedió hasta el 2023”.