NUEVO IMPULSO FUEGUINO: “YA TENEMOS INVERSIONES CONCRETAS DE CHINA Y VENDRÁN MUCHAS MÁS”

Tierra del Fuego 11/03/2’26.- En el marco de la visita diplomática del Embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei y su comitiva, el Gobernador Gustavo Melella destacó que “la presencia del Embajador junto a diplomáticos y empresarios de China es una gran oportunidad para nuestra provincia”.

“En los últimos años hemos trabajado mucho para que vengan inversiones reales de ese país a Tierra del Fuego. Algunas ya son concretas como la nueva usina de la ciudad de Ushuaia que se está construyendo y que ayer visitamos, y vendrán muchas más”, recalcó.

Asimismo el Gobernador aseguró que “en estos días estaremos trabajando, recorriendo la isla, mostrando al Embajador y a los empresarios de primera línea que lo acompañan las oportunidades que ofrece Tierra del Fuego”.

“Tenemos muchas posibilidades de inversión, algunas en etapas avanzadas. Queremos reactivar la petroquímica, luego de haber solucionado la situación judicial que no nos permitía avanzar. También dialogamos con el Embajador acerca de inversiones en infraestructura, en hidrocarburos, en vivienda, en turismo. Ahora en acuicultura se abre una gran oportunidad también”, detalló.

El mandatario además indicó que “sabemos la situación que está atravesando nuestra industria electrónica como consecuencia de las políticas nacionales. Por eso también vino gente de Huawei con quienes queremos buscar alternativas de producción no solo para el mercado local, sino para exportar. Eso significará trabajo real para los fueguinos y fueguinas”.

Finalmente, Melella agradeció al Embajador Wang Wei por su predisposición al diálogo y al trabajo en conjunto. Sabemos que en poco tiempo tendremos resultados fructíferos que traerán grandes beneficios a ambas partes”.

Durante la mañana el Gobernador junto a la Vicegobernadora Mónica Urquiza, al Embajador y su comitiva y a veteranos de guerra realizó un homenaje a los Héroes Caídos en Malvinas. También mantuvo una reunión con el diplomático que continuó de manera ampliada con funcionarios, diplomáticos y empresarios. Asimismo el Gobernador declaró al Embajador Huésped de Honor.