NUEVO IMPULSO FUEGUINO: ROSSI DESTACÓ EL TRABAJO TERRITORIAL Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COMO EJES DE GESTIÓN

Tierra del Fuego 03/03/2026.- La flamante ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, expresó su agradecimiento al gobernador Gustavo Melella por la convocatoria para integrar el Ejecutivo provincial y aseguró que asumió el cargo “con enorme compromiso y responsabilidad” en un contexto social complejo a nivel nacional.

“Estoy muy contenta y honrada, pero sobre todo profundamente agradecida con el Gobernador Gustavo Melella por confiarme esta responsabilidad. Es un gran desafío, en un área sensible y estratégica, especialmente en este contexto de crisis que atraviesa nuestro país”, señaló la funcionaria.

En esa línea, sostuvo que el objetivo central de su gestión será fortalecer la presencia territorial del Ministerio, priorizando el acompañamiento directo a la comunidad. “Nuestra intención es consolidar un trabajo territorial, cercano a los vecinos y vecinas, con una escucha atenta y respuestas efectivas frente a cada situación que se presente”, afirmó, y agregó que “los fueguinos y fueguinas necesitan un Estado presente, que brinde contención y herramientas concretas”.

Rossi destacó además la labor desarrollada por la gestión saliente, encabezada por la doctora Adriana Chapperón, y valoró el trabajo de los equipos técnicos del área. “Recibo un Ministerio ordenado, con equipos comprometidos y profesionales que vienen sosteniendo la tarea con gran dedicación. Me sumo a un esquema de trabajo que ya está en marcha, al que aportaré mi impronta, siempre en línea con el modelo de gestión que impulsa el Gobernador”, indicó.

Finalmente, la Ministra subrayó que uno de los principales desafíos estará vinculado al escenario social y económico actual. “Las preocupaciones están atravesadas por el contexto que viven las argentinas y los argentinos, pero nuestra mirada está puesta en la defensa de la justicia social y de los derechos adquiridos, acompañando especialmente a los sectores más vulnerables y fortaleciendo políticas públicas que alcancen a toda la comunidad”, concluyó.