NUEVO IMPULSO FUEGUINO: MOREYRA DEFINIÓ LOS EJES DE GESTIÓN EN OBRAS PÚBLICAS

Tierra del Fuego 08/03/2026.- El ministro de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, Martín Moreyra, delineó los principales ejes de trabajo para esta nueva etapa de gestión, con foco en la continuidad de las obras en ejecución y el fortalecimiento de la infraestructura provincial.

Moreyra se desempeñó desde el inicio de la gestión como Secretario de Obras y Servicios Públicos y luego como viceministro del área, integrando el equipo de conducción de la cartera. En ese marco, agradeció al Gobernador la confianza para asumir la responsabilidad de conducir el Ministerio y destacó el trabajo sostenido que se viene desarrollando en toda la provincia.

El funcionario señaló que se dará continuidad a los proyectos ya planificados y en marcha, incluso en un contexto nacional y financiero complejo. En ese sentido, remarcó que la provincia debió asumir la ejecución y el financiamiento de algunas obras que el Gobierno Nacional dejó de acompañar, priorizando aquellas consideradas estratégicas para el desarrollo.

Asimismo, subrayó que la obra pública constituye una herramienta central para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y acompañar el crecimiento de la provincia, por lo que la gestión buscará optimizar recursos y redoblar esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Finalmente, el ministro reafirmó el compromiso de sostener una política de infraestructura activa, orientada a brindar respuestas concretas a las necesidades de las y los fueguinos.