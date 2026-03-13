Nueva etapa de gestión “LA SOCIEDAD PEDÍA UN CAMBIO Y EL INTENDENTE VUOTO SUPO LEER ESA DEMANDA”, AFIRMÓ YESICA GARAY

“El intendente dejó en claro que escuchó a la gente, por eso vamos a seguir adelante entendiendo las nuevas dinámicas y las nuevas demandas de la sociedad, y como funcionarios nos involucró en esa lógica”, destacó la funcionaria.

Además, consideró que “era el momento de unificar áreas y de achicar las secretarías como lo hicimos pensando en optimizar el recurso y el Estado municipal”, y precisó que la reestructuración “implicó la baja de más de 30 funcionarios”.

En esa línea, dijo que “es fundamental plantear nuevas estrategias para adelante y eso tiene que ver con pensar las políticas públicas desde otro lugar”, teniendo en cuenta además que “llevamos muchos años en la gestión, vivimos distintos momentos institucionales y políticos, y siempre tuvimos la capacidad de reformularnos, pararnos en otro lugar y seguir adelante pensando en la comunidad con la convicción firme sobre lo que estamos haciendo”.

Por otra parte, recordó que en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante el intendente “marcó el camino a seguir desde el Ejecutivo municipal, que es trabajar colectivamente con todos los actores de la sociedad para llevar soluciones, y también repensar las nuevas dificultades y dinámicas que tenemos como ciudad”.

Finalmente, Garay afirmó que “es muy importante” que en un contexto económico nacional adverso que provoca una fuerte caída de los recursos “haya un intendente y un Municipio que, por definición política, sigan gestionando para dar respuesta a lo que la ciudad necesita”.