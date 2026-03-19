No existe registro de deuda acumulada por la provincia de Tierra del Fuego desde 1991, mirá el informe detallado gobernador por gobernador.

No existe un registro público consolidado que detalle con precisión cuánta deuda dejó cada gobernador de Tierra del Fuego desde su provincialización en 1991. La información oficial disponible se publica por períodos y decretos específicos, pero no está organizada históricamente por gestión. Lo que sí se sabe es que cada administración ha recurrido a distintos mecanismos de endeudamiento, principalmente Letras del Tesoro y créditos garantizados con coparticipación federal.

Contexto de la deuda provincial

Provincialización : Tierra del Fuego se convirtió en provincia en 1991. Desde entonces, cada gobernador ha tenido facultades para emitir deuda.

: Tierra del Fuego se convirtió en provincia en 1991. Desde entonces, cada gobernador ha tenido facultades para emitir deuda. Mecanismos principales : Letras del Tesoro (de corto plazo, reembolsables en el mismo ejercicio). Préstamos con organismos nacionales o internacionales . Garantías con coparticipación federal .

: Transparencia: El gobierno publica trimestralmente el stock de deuda por moneda, acreedor y plazo, pero no lo organiza por gobernador.

Ejemplos recientes

Gustavo Melella (2019–presente) : En marzo de 2025 autorizó la emisión de Letras del Tesoro por hasta $14.000 millones , garantizadas con coparticipación federal.

: Gobiernos anteriores : También recurrieron a endeudamiento, pero los montos y condiciones varían según el contexto económico nacional. No hay un cuadro oficial que indique cuánto dejó cada uno al finalizar su mandato.

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Tabla de gobernadores y deuda (información parcial)

Gobernador Período Datos conocidos sobre deuda José Estabillo 1991–2000 No hay cifras públicas consolidadas. Carlos Manfredotti 2000–2004 Endeudamiento con Nación, sin detalle histórico. Hugo Cóccaro 2004–2007 Información fragmentaria, sin stock final publicado. Fabiana Ríos 2007–2015 Emitió deuda en varios ejercicios; sin consolidado por gestión. Rosana Bertone 2015–2019 Contrató préstamos y refinanció deuda; cifras parciales. Gustavo Melella 2019–presente Letras del Tesoro por $14.000 millones en 2025.

Limitaciones y riesgos

Falta de consolidación histórica : No existe un informe oficial que compile la deuda final de cada gobernador.

: No existe un informe oficial que compile la deuda final de cada gobernador. Variabilidad de instrumentos : Cada gestión utilizó mecanismos distintos (bonos, letras, préstamos).

: Cada gestión utilizó mecanismos distintos (bonos, letras, préstamos). Contexto nacional: La deuda provincial suele estar condicionada por crisis económicas y acuerdos con Nación.

Recomendación

Si buscas un registro histórico completo por gobernador, lo más confiable es revisar:

Los informes trimestrales de deuda pública en el portal oficial de Gestión Transparente de Tierra del Fuego.

en el portal oficial de Gestión Transparente de Tierra del Fuego. Las leyes de presupuesto de cada año, que fijan los topes de endeudamiento.

de cada año, que fijan los topes de endeudamiento. Los decretos de emisión de deuda publicados en el Boletín Oficial provincial.

¿Querés que arme un cuadro cronológico con fuentes oficiales (presupuestos y boletines) para cada gobernador desde 1991? Eso permitiría tener un panorama más preciso de la evolución de la deuda provincial.