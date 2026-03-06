Nicolas Peloli: «Gustavo Lopez debera responder en la justicia por las declaraciones sobre el Intenden Vuoto»

Ushuaia, 06/03/2026.- El concejal del PJ de Ushuaia reafirmó que la denuncia del presidente de FORJA a nivel nacional, Gustavo López, es para distraer de cosas más importantes que están pasando en la provincia. El edil adelantó que ahora deberá explicar en la justicia por qué involucró al intendente Walter Vuoto en un operativo, donde tambien mencionó a un portal anonimo y lo relaciono con el entorno del jefe comunal capitalino responsable de un oprerativo para desgastar al gobernador.

En diálogo con Radio Provincia, Peloli insistió en que es una acusación grave y que seguramente habrá una presentación judicial.

El notorio malestar se debió a las declaraciones de Gustavo López, quien calificó como escandaloso el operativo que dos medios, uno de ellos Crónicas Fueguinas, vienen llevando adelante desde hace tres meses, golpeando permanentemente al gobierno de la provincia, llegando a acusar al gobernador Gustavo Melella de la desaparición de una mujer que fue encontrada en su casa y que, según dijo, por filtraciones de la policía, habría declarado que le habían pagado, ya que permaneció 48 horas en su domicilio.

López agregó que ese medio pertenece al entorno del intendente Walter Vuoto, pero aclaró que por ahí son más papistas que el Papa, aunque alguien dio el visto bueno para que se publicaran fotos que claramente son montadas, e involucrar al gobernador en la desaparición, algo que tiene una gravedad que no han dimensionado y que cobró alcance nacional.

Al respecto, Peloli salió al cruce y adelantó una presentación judicial, porque esto ocurrió en la zona norte de la provincia. “No tenemos ninguna injerencia en eso y no vamos a permitir que alguien que viene de afuera, que no conoce la idiosincrasia de los fueguinos, intente distraer con este tipo de declaraciones de los verdaderos problemas que tiene la provincia, como son los recortes de coparticipación, educación, salud y seguridad, entre muchos otros”.