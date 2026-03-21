Newsletter Energético: El síndrome de la brecha

Argentina 21/03/2026.- El gobierno de Javier Milei cerró el evento en Nueva York con un comunicado oficial que proclamaba inversiones por USD 16.150 millones. Estas fueron las cuatro inversiones presentadas como el gran logro de la gira:

First Quantum Minerals (Canadá): USD 5.250 millones en Minería. Proyecto de cobre Taca Taca en Salta. Pampa Energía (Argentina): USD 4.500 millones (Hidrocarburos). Desarrollo del bloque Rincón de Aranda en Vaca Muerta. Mercado Libre (Argentina): USD 3.400 millones (Tecnología/Logística). Expansión de operaciones logísticas, plataforma de e-commerce y fintech. TGS (Argentina): USD 3.000 millones (Hidrocarburos). Industrialización de líquidos de gas natural en Vaca Muerta.

Tres de los cuatro anuncios corresponden a compañías de capitales nacionales (Pampa, Mercado Libre, TGS). La única extranjera es First Quantum, y su proyecto ya había sido anunciado en febrero, antes de la Argentina Week. Esto matiza bastante el discurso de «oleada de inversiones internacionales».

Tensión en Vaca Muerta por deudas

Las empresas energéticas Tecpetrol (del grupo Techint) y Pampa Energía iniciaron demandas millonarias contra el Estado nacional, a través de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) por el no pago de facturas, incumplimiento de cláusulas de take or pay e intereses moratorios acumulados desde 2021 en el marco del Plan Gas. El reclamo total supera los $187.000 millones (unos USD 130 millones).

El conflicto expone una contradicción central del gobierno de Javier Milei: mientras busca atraer inversiones multimillonarias a Vaca Muerta a través del RIGI (como los USD 4.500 millones que Pampa tiene en carpeta), mantiene un enfrentamiento judicial y retórico con los mismos actores clave para concretarlas. Las críticas del presidente a Paolo Rocca en Nueva York, sumadas a estos juicios, envían una señal negativa sobre la confiabilidad del Estado como contraparte contractual, afectando la liquidez de las empresas y proyectando incertidumbre sobre el futuro de las inversiones en el sector energético.

Vaca Muerta se profesionaliza

Se inauguró formalmente en Neuquén el Instituto Vaca Muerta (IVM), un centro de formación técnica impulsado por YPF y un consorcio de 31 empresas operadoras y de servicios, marcando un hito en la estrategia de desarrollo de recursos humanos para la formación geológica más importante del país.

Implicancias:

1. Respuesta a la demanda laboral proyectada. Se estima que Vaca Muerta generará 50.000 nuevos puestos de trabajo en Neuquén y Río Negro en los próximos cuatro años.

2. Gratuidad y masividad: Los cursos sean gratuitos y con requisitos accesibles.

3. Sostenibilidad financiera privada. El IVM que tuvo USD 11 millones de inversión inicial y se estima USD 3 millones de costo operativo, se financia íntegramente con aportes de las empresas

4. Fortalecimiento del entramado institucional. La presencia de gobiernos provinciales, nacional, sindicatos y empresas consolida un modelo de gobernanza compartida.

Impacto geopolítico: liberación de reservas estratégicas

En el contexto de la guerra en Medio Oriente, Estados Unidos anuncia la liberación de 172 millones de barriles de petróleo de su Reserva Estratégica. Esta acción se enmarca en un esfuerzo coordinado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para calmar los mercados energéticos globales, amenazados por la interrupción del suministro desde una región clave como Oriente Medio.

Implicancias:

Intento de control de precios: El objetivo principal es inyectar una gran cantidad de crudo en el mercado para compensar cualquier posible escasez y evitar una escalada descontrolada de los precios del petróleo a nivel mundial.

Gravedad del conflicto: Que se recurra a las reservas estratégicas (un «seguro» para emergencias) en una magnitud sin precedentes (la «mayor liberación de la historia», como menciona el titular de Ámbito) subraya la gravedad de la situación geopolítica y el temor real a una crisis de suministro.

Impacto global: La medida busca proteger la economía global, pero también muestra la vulnerabilidad de todos los países ante un conflicto en una zona tan sensible para la producción y el transporte de energía.

Además, EE.UU. ha levantado temporalmente las sanciones a ciertos envíos de petróleo ruso. Esta medida, anunciada el 12 de marzo de 2026, es una respuesta directa en la misma línea.

Entre tanto, Brasil implementa un paquete de medidas enfocado en su mercado interno:

Elimina impuestos federales (PIS y Cofins) al diésel: El objetivo es bajar el precio del combustible para el consumidor brasileño, que se ha visto afectado por la suba internacional del crudo.

Impone un impuesto temporal a las exportaciones de petróleo: Con esto, busca desincentivar las ventas al exterior y asegurar que una mayor parte del petróleo producido por Petrobras se refine y consuma dentro de Brasil, garantizando el suministro interno.

Mientras que EE. UU. y la AIE toman una medida global, Brasil opta por proteger su economía doméstica. Prefiere tener más crudo disponible para sus refinerías y que este sea más barato, aunque eso signifique gravar las exportaciones (que son un negocio muy rentable para Petrobras).

Este tipo de medida puede tener un efecto paradójico, al reducir sus exportaciones, Brasil retira petróleo del mercado global, lo que podría ejercer una presión alcista adicional sobre los precios internacionales, en sentido contrario a la liberación de reservas de EE. UU.

Agenda regulatoria y normativa

1. Reestructuración del sistema de transporte de gas natural (Resolución 66/2026): El objetivo es adecuar la infraestructura de gasoductos a los cambios de los últimos años: el auge de la producción en Vaca Muerta (cuenca Neuquina) y la caída de la producción en el norte (cuenca Noroeste) y de las importaciones desde Bolivia.

La resolución establece un cambio de reglas de juego. Los aspectos más relevantes son:

Nuevas «Rutas de Transporte»: Se modifica el sentido de algunos gasoductos para que el gas de Vaca Muerta pueda llegar a todas las regiones. Fin del Programa «Transport.Ar»: Se deja sin efecto el programa que gestionaba la construcción de grandes gasoductos (como el Gasoducto Perito Moreno, antes «Néstor Kirchner»). Se considera que no dio los resultados esperados. Rescisión de Contratos Clave: Se ordena a ENARSA y a CAMMESA rescindir el contrato de transporte firme que tenían sobre el GPM (GPNK). Se cancela el contrato que reservaba gran parte de la capacidad del ducto para CAMMESA. Nuevas Reglas de Acceso: La capacidad de transporte que quede libre (incluyendo la del GPM) se asignará a través de «Concursos Abiertos». Cualquier productor o comercializador podrá competir para contratar ese espacio, bajo los principios de acceso abierto y no discriminación. El objetivo es que la capacidad la usen quienes realmente la necesiten y paguen por ello. Hacia una tarifa única: Se busca unificar los precios del servicio de transporte en un mismo ducto. Actualmente, convivían un precio «viejo» (el del contrato ENARSA-CAMMESA) y un precio «nuevo» (para la capacidad ampliada)..

2. Variación de los períodos de traslado del precio del gas a los cuadros tarifarios (Resolución 60/2026): La normativa modificó los períodos en los que las distribuidoras pueden trasladar a tu factura las variaciones del precio del gas que ellas compran.

Lo que regía antes (Resolución 91/2018): Los ajustes por precio del gas se aplicaban en dos períodos semestrales: del 1 de abril al 30 de septiembre y del 1 de octubre al 31 de marzo.

Lo que establece ahora (Resolución 60/2026): Los nuevos períodos de ajuste serán del 1° de mayo al 30 de septiembre y del 1° de octubre al 30 de abril.

Como ves, el cambio principal es que el primer período (invierno, de mayor consumo) ahora comienza un mes después, en mayo, y el segundo período (verano) se extiende hasta el 30 de abril.

3. Cronograma de la Licitación de CITELEC (Circular N° del Concurso Público 2/2025): La fecha de apertura de ofertas de la licitación de CITELEC se extendió hasta el 26 de marzo de 2026, día en que se abrirán los sobres.

La licitación (venta) refiere al 50% de las acciones de CITELEC S.A. que pertenecen a Energía Argentina S.A. (ENARSA). El precio base se fijó en USD 206.200.000.

CITELEC es la sociedad controlante de TRANSENER, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión de Argentina, por cuya red circula más del 85% de la electricidad del país.

Colofón: Anuncios millonarios con el RIGI en una mano, demandas judiciales contra las mismas empresas en la otra. El gobierno seduce inversores mientras judicializa a sus contrapartes. En energía, no hay proyecto posible con reglas que mutan según el destinatario. La inconsistencia espanta más que cualquier conflicto externo.

Fuente: CEPA