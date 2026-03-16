Nancy Fernández – Asociación Manekenk: «Ushuaia no ha tomado conciencia de las consecuencias de aprobar la reforma de la Ley de Glaciares»

Río Grande, 16/03/2026.- Así lo expresó la presidenta de la asociación ambientalista al referirse a la aprobación de la Ley de Glaciares que propone el gobierno nacional, la cual permitiría explotar la minería en esos reservorios de agua potable de los que se alimentan los ríos que abastecen de agua a la capital.

Fernández confirmó un informe publicado en www.lalicuadoratdf.com.ar (lalicuadoratdf.com.ar in Bing), donde se señalaba que en una o dos décadas Ushuaia tendría problemas de provisión de agua potable. A esto agregó: “Y no solo eso, el inventario provincial de glaciares, que se actualizó el año pasado, dio cuenta de que retrocedieron un 40% en toda la provincia. No solo el Glaciar Álvarez, sino todos los glaciares están en retroceso. ¿Qué está en riesgo con esto? La provisión de agua dulce, sobre todo el agua para abastecer a las ciudades. Tanto la zona norte —que aunque no tenga glaciares cerca recibe agua de ríos de origen glaciar— como la zona sur y la zona centro de la isla”.

La ambientalista remarcó que “en este contexto de cambio climático, habilitar permisos para explotar en glaciares o periglaciares es un gran riesgo. Los ambientalistas y científicos del Instituto Nacional de Investigación sobre Glaciares lo han advertido. Por ejemplo, los productores de vino en Mendoza dependen del agua de los glaciares; la falta de agua podría poner en riesgo muchísimos sistemas productivos”.

Finalmente, consultada sobre el cambio en la ley que propone el gobierno nacional, Fernández explicó: “Estas zonas llamadas peri glaciares, que están alrededor del glaciar, no pueden considerarse irrelevantes. En realidad, son el sitio donde los glaciares se incrementan o disminuyen, donde terminan y comienzan. Son fundamentales, porque una vez que se avanza sobre la zona periglaciar, ¿quién va a impedir que se avance sobre los glaciares mismos?”.

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Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia.