Nafta supera los $2.000 en CABA y alerta por impacto inflacionario: qué está pasando

Argentina 11/03/2026.- Los combustibles premium ya superan los $2.000 por litro en la Ciudad de Buenos Aires. La suba del petróleo y la guerra en Medio Oriente impulsan nuevos aumentos.

Los precios de la nafta y el gasoil superaron por primera vez los $2.000 por litro en la Ciudad de Buenos Aires, un umbral que hasta ahora solo se había registrado en algunas provincias del interior. Las estaciones de Axion Energy y la red de Shell —operada por la brasileña Raízen— ya reflejan este nuevo piso en varios de sus combustibles premium.

El límite de los $2.000 había sido perforado la semana pasada en algunos surtidores puntuales, pero en los últimos días comenzó a generalizarse en distintos puntos de la capital.

En el interior del país esos valores ya se habían alcanzado antes, en parte por mayores costos logísticos y carga impositiva.

La suba está impulsada principalmente por el aumento del precio internacional del petróleo, en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y la guerra con Irán. Solo en lo que va de marzo, el crudo acumuló un alza cercana al 30%, lo que impactó de manera directa en los precios locales de los combustibles.

Durante este mes, las petroleras ya aplicaron incrementos de al menos 5% en nafta y gasoil, lo que además anticipa una presión adicional sobre la inflación de marzo, debido al efecto que tienen los combustibles en el transporte, la logística y el costo general de bienes y servicios.

En promedio, los valores actuales muestran diferencias según la compañía. YPF mantiene los precios más bajos, con nafta súper a $1.740 y premium a $1.900. En cambio, Shell y Puma ya superan claramente el umbral de los $2.000 en combustibles premium, con valores que llegan a $2.050 y hasta $2.127 por litro en el gasoil premium, consolidando el nuevo escenario de precios en el mercado argentino.

