Milei aplicó un ajuste fiscal muy fuerte y logró cierta recuperación del PBI y un superávit primario, pero el desempleo aumentó porque el crecimiento fue desigual y los sectores más intensivos en mano de obra se vieron golpeados. En otras palabras: la economía se “reactivó” en números macro, pero no generó empleo suficiente.
Principales medidas económicas de Javier Milei
- Ajuste fiscal (“motosierra”): recortes drásticos en gasto público, subsidios y transferencias estatales.
- Licuadora inflacionaria: reducción del peso real de salarios y jubilaciones vía inflación y congelamiento de partidas.
- Desregulación: eliminación de controles de precios, apertura de importaciones y flexibilización de normas laborales y comerciales.
- Política monetaria restrictiva: fuerte control de emisión y búsqueda de equilibrio fiscal.
- Resultados inmediatos: caída de la inflación mensual, recuperación de reservas y superávit primario en 2025.
Reactivación económica vs. desempleo
- Crecimiento del PBI: en 2025 la actividad económica repuntó un 4,4% y para 2026 se proyecta un crecimiento cercano al 5%.
- Desempleo en alza: la tasa pasó de 5,7% en 2023 a 7,5% en 2025, casi 2 puntos más.
- Razón principal: el crecimiento fue desigual entre sectores. Industrias intensivas en empleo (manufactura, construcción, comercio) se contrajeron, mientras que sectores más capital-intensivos (finanzas, energía, agroexportación) crecieron.
- Empleo formal privado: caída sostenida desde mediados de 2025, con más impacto en provincias y ciudades con fuerte dependencia de industrias tradicionales.
Por qué ocurre esta paradoja
- Ajuste fiscal: al recortar gasto público y obra pública, se redujo la demanda de empleo en construcción y servicios vinculados.
- Desregulación y apertura: favoreció a sectores exportadores y financieros, pero presionó a industrias locales con alta necesidad de mano de obra.
- Inflación y salarios: aunque la inflación bajó, los salarios reales quedaron deprimidos, lo que limitó el consumo interno y afectó a sectores que dependen de la demanda doméstica.
- Efecto distributivo: la “reactivación” se vio en indicadores macro (superávit, reservas, PBI), pero no se tradujo en mejoras para la mayoría de los trabajadores.
Conclusión
La economía argentina bajo Milei muestra una recuperación macroeconómica (crecimiento del PBI, superávit, menor inflación), pero el mercado laboral se deteriora porque el modelo favorece sectores de baja intensidad laboral y recorta gasto público que antes sostenía empleo. Es un crecimiento “sin empleo”, lo que explica la paradoja de más actividad pero más desempleo.
¿Querés que arme un cuadro comparativo con los sectores que crecieron y los que perdieron empleo? Eso puede dar una visión más clara de por qué la recuperación no se traduce en trabajo.
Tenés razón en tu intuición: la “reactivación” que muestran los indicadores macro no se traduce en mejoras para la mayoría de la sociedad. Es un crecimiento muy concentrado. Te muestro un cuadro comparativo para que veas con claridad qué sectores crecieron y cuáles perdieron empleo:
Sectores en crecimiento vs. sectores en retroceso (Argentina 2025–2026)
|Sectores que crecieron
|Características
|Impacto en empleo
|Agroexportador (soja, maíz, carne)
|Beneficiado por apertura y tipo de cambio competitivo
|Poca generación de empleo directo, alta mecanización
|Energía (Vaca Muerta, litio)
|Inversiones extranjeras, exportaciones crecientes
|Empleo limitado, más técnico y especializado
|Finanzas y servicios digitales
|Liberalización y atracción de capitales
|Crecimiento en puestos calificados, pero reducido en volumen
|Comercio exterior
|Mayor dinamismo por apertura
|Empleo indirecto, pero no compensa caída interna
|Sectores en retroceso
|Características
|Impacto en empleo
|Construcción
|Fuerte recorte de obra pública
|Destrucción masiva de puestos de trabajo
|Industria manufacturera
|Competencia de importaciones, caída del consumo
|Pérdida de empleo formal, sobre todo PyMEs
|Comercio minorista
|Consumo interno deprimido
|Cierre de locales, aumento del desempleo urbano
|Servicios públicos y estatales
|Ajuste fiscal y despidos
|Reducción de empleo estatal y tercerizado
- La reactivación es sectorial y concentrada en capital intensivo, no en sectores que absorben mucha mano de obra.
- El ajuste fiscal y la caída del consumo interno golpean directamente a los sectores que sostienen empleo masivo.
- Por eso, aunque el PBI crezca, la sociedad percibe más desempleo y precarización.
En síntesis: la economía se mueve, pero no para todos. Es un modelo que prioriza estabilidad macro y exportaciones, sacrificando empleo y consumo interno.
Fuente: SIPA. CEPA, INDEC, www.lalicuadoratdf.com.ar