Motosierra: Un modelo que prioriza estabilidad macro y exportaciones, sacrificando empleo y consumo interno.

Milei aplicó un ajuste fiscal muy fuerte y logró cierta recuperación del PBI y un superávit primario, pero el desempleo aumentó porque el crecimiento fue desigual y los sectores más intensivos en mano de obra se vieron golpeados. En otras palabras: la economía se “reactivó” en números macro, pero no generó empleo suficiente.

Principales medidas económicas de Javier Milei

Ajuste fiscal (“motosierra”) : recortes drásticos en gasto público, subsidios y transferencias estatales.

: recortes drásticos en gasto público, subsidios y transferencias estatales. Licuadora inflacionaria : reducción del peso real de salarios y jubilaciones vía inflación y congelamiento de partidas.

: reducción del peso real de salarios y jubilaciones vía inflación y congelamiento de partidas. Desregulación : eliminación de controles de precios, apertura de importaciones y flexibilización de normas laborales y comerciales.

: eliminación de controles de precios, apertura de importaciones y flexibilización de normas laborales y comerciales. Política monetaria restrictiva : fuerte control de emisión y búsqueda de equilibrio fiscal.

: fuerte control de emisión y búsqueda de equilibrio fiscal. Resultados inmediatos: caída de la inflación mensual, recuperación de reservas y superávit primario en 2025.

Reactivación económica vs. desempleo

Crecimiento del PBI : en 2025 la actividad económica repuntó un 4,4% y para 2026 se proyecta un crecimiento cercano al 5% .

: en 2025 la actividad económica repuntó un y para 2026 se proyecta un crecimiento cercano al . Desempleo en alza : la tasa pasó de 5,7% en 2023 a 7,5% en 2025 , casi 2 puntos más.

: la tasa pasó de a , casi 2 puntos más. Razón principal : el crecimiento fue desigual entre sectores . Industrias intensivas en empleo (manufactura, construcción, comercio) se contrajeron, mientras que sectores más capital-intensivos (finanzas, energía, agroexportación) crecieron.

: el crecimiento fue . Industrias intensivas en empleo (manufactura, construcción, comercio) se contrajeron, mientras que sectores más capital-intensivos (finanzas, energía, agroexportación) crecieron. Empleo formal privado: caída sostenida desde mediados de 2025, con más impacto en provincias y ciudades con fuerte dependencia de industrias tradicionales.

Por qué ocurre esta paradoja

Ajuste fiscal : al recortar gasto público y obra pública, se redujo la demanda de empleo en construcción y servicios vinculados.

: al recortar gasto público y obra pública, se redujo la demanda de empleo en construcción y servicios vinculados. Desregulación y apertura : favoreció a sectores exportadores y financieros, pero presionó a industrias locales con alta necesidad de mano de obra.

: favoreció a sectores exportadores y financieros, pero presionó a industrias locales con alta necesidad de mano de obra. Inflación y salarios : aunque la inflación bajó, los salarios reales quedaron deprimidos, lo que limitó el consumo interno y afectó a sectores que dependen de la demanda doméstica.

: aunque la inflación bajó, los salarios reales quedaron deprimidos, lo que limitó el consumo interno y afectó a sectores que dependen de la demanda doméstica. Efecto distributivo: la “reactivación” se vio en indicadores macro (superávit, reservas, PBI), pero no se tradujo en mejoras para la mayoría de los trabajadores.

Conclusión

La economía argentina bajo Milei muestra una recuperación macroeconómica (crecimiento del PBI, superávit, menor inflación), pero el mercado laboral se deteriora porque el modelo favorece sectores de baja intensidad laboral y recorta gasto público que antes sostenía empleo. Es un crecimiento “sin empleo”, lo que explica la paradoja de más actividad pero más desempleo.

¿Querés que arme un cuadro comparativo con los sectores que crecieron y los que perdieron empleo? Eso puede dar una visión más clara de por qué la recuperación no se traduce en trabajo.