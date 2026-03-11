Moisés Solorza: «Las facturas de luz y gas van allegar con valores altísimos por la quita de subsidios»

Rio Grande 11/03/2026.- EL ex secretario de energía y editor del portal Boca de Pozo, se refirió al notable aumento que sufrirán las tarifas de gas y luz ante la quita de subsidios propuesta por el gobierno nacional en el marco de su política de recorte brutal para sostener el déficit cero mentiroso, ademas se confirmo la quita del subsidio por zona fría lo que demuestra un desconocimiento supino de la realidad de las zonas mas australes del pais.

A partir de enero 2026, el Gobierno nacional implementa una fuerte quita de subsidios a la luz y el gas, unificando el esquema en dos categorías: usuarios subsidiados y no subsidiados. La ayuda se focaliza en hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales ( ), bajo el nuevo ReSEF, eliminando el antiguo RASE y la Tarifa Social, con bonificaciones máximas de 50% en consumos base.

Puntos Clave del Nuevo Esquema (2026):

ReSEF (Registro de Subsidios Energéticos Focalizados): Reemplaza al RASE y al sistema N1, N2, N3. La ayuda se destina a quienes «efectivamente necesitan» el subsidio.

Usuarios sin Subsidios (Tarifa Plena): Aquellos que no se inscriban, superen los ingresos de tres Canastas Básicas Totales o tengan consumos elevados.

Electricidad: Subsidio limitado a un 50% de bonificación sobre un consumo base (500 kW/h).

Gas: El subsidio se limita a los meses de invierno (abril-septiembre) y desaparece en los meses de menor consumo.

Situaciones Específicas: Se eliminan subsidios en zonas frías para usuarios con más de un medidor y en barrios de alto poder adquisitivo.

Aquellos que ya estaban inscritos en el RASE no necesitan realizar trámites inicialmente, pero deben verificar su clasificación. La quita busca la eliminación de subsidios a la energía, trasladando el costo real de producción a la tarifa final.

Impacto en las facturas Aumentos progresivos: Debido a la quita mensual de bonificaciones y la actualización por índices de inflación (IPC/IPIN), las boletas reflejan subas constantes durante todo el año.

Eliminación de «Zona Fría»: Se ha ratificado el fin de los subsidios por zonas climáticas (Zona Fría), lo que afecta significativamente a los usuarios de regiones con bajas temperaturas.

Sectores excluidos: Los usuarios que viven en barrios cerrados, countries o zonas de alto poder adquisitivo ya no perciben subsidios, independientemente de su nivel de ingresos declarado.