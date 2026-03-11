Moisés Solorza: «Las facturas de luz y gas van allegar con valores altísimos por la quita de subsidios»

A partir de enero 2026, el Gobierno nacional implementa una fuerte quita de subsidios a la luz y el gas, unificando el esquema en dos categorías: usuarios subsidiados y no subsidiados. La ayuda se focaliza en hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales ( ), bajo el nuevo ReSEF, eliminando el antiguo RASE y la Tarifa Social, con bonificaciones máximas de 50% en consumos base.
- ReSEF (Registro de Subsidios Energéticos Focalizados): Reemplaza al RASE y al sistema N1, N2, N3. La ayuda se destina a quienes «efectivamente necesitan» el subsidio.
- Usuarios sin Subsidios (Tarifa Plena): Aquellos que no se inscriban, superen los ingresos de tres Canastas Básicas Totales o tengan consumos elevados.
- Electricidad: Subsidio limitado a un 50% de bonificación sobre un consumo base (500 kW/h).
- Gas: El subsidio se limita a los meses de invierno (abril-septiembre) y desaparece en los meses de menor consumo.
- Situaciones Específicas: Se eliminan subsidios en zonas frías para usuarios con más de un medidor y en barrios de alto poder adquisitivo.
- Aumentos progresivos: Debido a la quita mensual de bonificaciones y la actualización por índices de inflación (IPC/IPIN), las boletas reflejan subas constantes durante todo el año.
- Eliminación de «Zona Fría»: Se ha ratificado el fin de los subsidios por zonas climáticas (Zona Fría), lo que afecta significativamente a los usuarios de regiones con bajas temperaturas.
- Sectores excluidos: Los usuarios que viven en barrios cerrados, countries o zonas de alto poder adquisitivo ya no perciben subsidios, independientemente de su nivel de ingresos declarado.
Fuente. Resumen Económico Radio Provincia.