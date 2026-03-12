Milei es peor que lo que adelantamos en 2022, la política de exterminio que ya nadie puede negar

Rio Grande 12/03/2026.- Siempre hemos dicho que la conciencia de clase, es prioritaria para poder manejar con la mayor objetividad la información que publicamos, tambien hemos hablado de la honestidad intelectual, del respeto por nuestros lectores y de mantenernos después de 26 años en la misma vereda. Hoy la satisfacción es ver que lo que planteamos en 2022, sobre quien gobierna este pais, no se solo es tal y como lo adelantamos, sino peor, y la satisfacción es por eso, no porque ha destruido un pais completo, sino por informar en base a datos y no a suposiciones, elucubraciones o lo que a muchos les gustaría leer, los datos son contundentes y hoy no hay quien los desmienta.

En 2022, dijimos que Javier Milei era “El rostro y la actitud del caos”, y recibimos como respuesta, argumentos tan banales como hay que darle tiempo, recién comienza, viene a terminar con la corrupción, esta a favor de la industria, va a abrir el comercio internacional, ahora van a venir las exportaciones, es cuestión de tiempo, se acaban lo planeros, va a terminar con el kirchnerismo y asi cataratas de suposiciones, análisis tibios y un odio que se podía oler a kilómetros contra el kirchnerismo y cualquier otro ismo, porque ahora llegaba “La Libertad”, hay que aclarar que cuando un fascista habla de libertad, habla de libertad de mercado.

Y de a poco, lentamente, se empezó a ver el lobo debajo de la piel de cordero, escándalos de todo tipo, desde Libra, con una estafa global de mas de 4000 millones de dólares, los narcos en relación directa con funcionarios del gobierno, nos referimos a Fred Machado, patrocinante de Jose Luis Espert, a Lorena Villaverde, detenida en Estados Unidos por transporte de cocaína, hoy diputada de LLA, que no pudo llegar al senado por esta causa. Las amenazas de Caputito a diputados de la oposición como Manes, delante de las cámaras.

La causa ANDIS, se quedaron con mas de 30 mil millones de pesos de los discapacitados, el diputado Kiscka preso por tenencia y distribución de pornografía infantil y la lista de prevenciones y corrupción es interminable, las grabaciones de Spagnuolo, el cierre de ANDIS para tapar el faltante, la desaparición del oro del Banco Central cuyo destino sigue siendo incierto y es solo por mencionar algunos de los casos más resonantes, podríamos seguir con los alimentos que Sandra Pettovello se quedó y nunca distribuyó. Tambien tenemos a un diputado fueguino cobrando retornos de empleados de la legislatura, con conocimiento del hoy senador Coto, la Legisladora Graciania y Belén Monte de Oca, tambien senadora.

Curro va, curro viene LLA se sostiene.

Y ahora vamos a la política de destrucción masiva libertaria.

En dos años cerraron mas de 23 mil empresas.

30 empresas por día.

Se perdió un puesto de trabajo cada 4 minutos.

Se elimino la obra pública.

Se recortaron servicios esenciales.

Se perdieron 64 mil puestos de trabajo en el estado nacional.

Se recortaron los presupuestos universitarios en más de un 50%.

Se recortó el presupuesto para investigación científica, como CONICET, CADIC, INTA, INTI y otros organismos.

Se elimino el mantenimiento de rutas nacionales,

Se pusieron en venta los terrenos de organismos nacionales, como Ferrocarriles, INTA, Canal 7 y tierras incendiadas, que antes no se podían tocar por más de 30 años.

Se recortó la coparticipación a todas las provincias, habiéndose ejecutado solamente un 15% de la recaudación total que asciende a 117.500 millones de pesos.

No se coparticipa el impuesto a los combustibles que se destinaba al mantenimiento de rutas nacionales.

Se eliminaron los aranceles para la importación de teléfonos celulares que arruino la industria electrónica fueguina.

Se perdieron 19.000 puestos de trabajo en la industria textil, en Tierra del Fuego, de 10 empresas del rubro, quedaron 2

Se abrieron las importaciones de forma indiscriminada en todos los rubros y la invasión de productos chinos llegó a todos los rincones del pais.

Importaciones abiertas sin aranceles, caída del poder adquisitivo del salario, salarios pisados hace 3 años, devaluación del 118% en diciembre de 2023, un día después de asumir, todo en dos años y medio.

Récord de todo tipo, la mayor cantidad de empresas cerradas, el mayor recorte a jubilados y pensionados, se le quedan con 468.000 millones de pesos mensuales.

Solo en Tierra del Fuego, se pierden 1113 millones de pesos mensuales en jubilaciones de 14.750 jubilados de ANSES.

Tambien se pierden mas de 5000 millones mensuales por las perdidas de puestos laborales en distintos rubros.

En Argentina, en los últimos dos años los combustibles aumentaron más de un 300% y los servicios públicos (gas, electricidad, agua, transporte) superaron el 500% de incremento acumulado, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Estos ajustes se vinculan tanto a la política de “sinceramiento tarifario” como a la suba internacional del petróleo y la reducción de subsidios.

La inflación mentirosa el 2% no existe después de estos números, pero hay más.

El 70 % de los argentinos gana menos de un millón de pesos. Es decir, son pobres aun con trabajo.

7 de cada 10 argentinos se saltea al menos una comida porque no llega a cubrir los gastos básicos.

Servicios públicos

Gas, electricidad, agua y transporte: según el Observatorio de Tarifas y Subsidios (UBA-Conicet), la canasta de servicios públicos aumentó más del 500% entre 2023 y 2025.

Segmentación tarifaria: los ajustes han sido más fuertes en el AMBA, aunque también repercuten en provincias como Tierra del Fuego, donde los costos logísticos elevan aún más los precios finales.

En la provincia de Córdoba, murieron mas adultos mayores por falta de medicamentos, que durante la pandemia de COVID 19. Esto se replica en todo el pais, aunque en menos porcentajes.

Se quitó la cobertura de medicamentos a pacientes oncológicos, con VIH y otras enfermedades crónicas.

Se prohibió utilizar el lenguaje inclusivo y se borraron todas las políticas con perspectiva de género.

La guerra verbal y jurídica contra los medios que no son funcionales se convirtió en una normalidad, vulgaridades, destrato, acusaciones e insultos diarios en redes sociales son moneda corriente.

Milei no ha podido dar una conferencia de prensa en 823 días en el cargo.

Solo ha mantenido algún trato institucional con 10 gobernadores, el resto son calificados como KUKAS, orcos, kirchos, mandriles o bajezas por el estilo.

Ha realizado 15 viajes a Estados Unidos sin resultados de ningún tipo.

Su alineamiento con Israel y su permanente apoyo a el presidente de ese pais lo llevo a decir el Argentina Week en New York que “orgullosamente soy el presidente mas sionista del mundo”.

Balance de resultados

