MES DE MALVINAS: EL MUNICIPIO INAUGURÓ LA MUESTRA HISTÓRICA «ESTE SUELO, NUESTRA PATRIA»

Rio Grande 17/03/2026.- La propuesta quedó inaugurada este 12 de marzo y se podrá visitar hasta fines de abril. Durante estas semanas, las instituciones educativas y la comunidad en general, podrán recorrer la exposición y profundizar en la historia, la memoria y el significado de la causa Malvinas.

En el marco de las actividades que se realizan por el Mes de Malvinas, el Municipio de Río Grande inauguró la muestra dedicada a la causa malvinera en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”. La exposición estará abierta al público hasta el 25 de abril.

Se trata de una propuesta que invita a las vecinas y vecinos a conocer la antigua historia de Malvinas Colonial, a través de mapas, documentos y pinturas en acuarela. Es una Muestra que da a conocer los primeros reclamos de soberanía sobre las Islas, ante la usurpación de 1833. De esta manera podrán conocer contenidos vinculados con la historia, la memoria y el significado que tiene Malvinas en la ciudad, reafirmando el compromiso de la comunidad con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas, con el acompañamiento y reconocimiento a nuestros veteranos.

Durante estas semanas, las instituciones educativas de la ciudad y el público en general podrán visitar la muestra, así como participar de un espacio de reflexión y aprendizaje que busca acercar la temática de Malvinas a las diferentes generaciones.

Mediante esta iniciativa, el Estado Municipal continúa promoviendo instancias de encuentro, memoria y construcción colectiva en torno a la causa Malvinas, fortaleciendo el proceso de malvinización en la comunidad, manteniendo vivo el homenaje a quienes defendieron nuestra soberanía.

Dicha muestra forma parte de la agenda de actividades que se desarrollarán durante marzo y abril, en el marco de un nuevo aniversario de la Gloriosa Gesta de Malvinas.