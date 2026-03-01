Mensaje del gobernador Melella: «Debemos adherir al RIGI, porque la política libertaria esta destruyendo la industria».

Rio Grande, 01/03/2026.- El gobernador de la provincia en su mensaje del inicio de sesiones, finalmente cedió ante el ajuste del gobierno nacional, después de la quita de aranceles y el cierre de fabricas textiles y electrónicas a partir de las importaciones y la caída del consumo. En este escenario solicito la aprobación de la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, RIGI, porque las políticas libertarias no sestan destruyendo». Copncretamenter responsabilizó a los libertarios de la debacle de la industria por la apertura de las importaciones.

El mandatario detalló, una serie de proyectos de ley que ha enviado a la legislatura provincial, destaco que debe haber dialogo que debe tener con el gobierno nacional y adelanto que vendrán tiempos peores. La política cambio, el discurso cambio, hay banderas que ya no están y tenemos que hacernos cargo, serán tiempos muy duros, pero tambien pueden venir tiempos.

El discurso de Melella dio un giro de 180 grados, respecto al año pasado y con esta postura se acerca mas a los proyectos de Milei, por ejemplo al mencionar el desarrollo de la acuicultura, donde hasta ahora no se ha presentado ningún proyecto.

Lo mismo ocurre con el traspaso de los pozos maduros de YPF a Terra Ignis, que en este momento esta cerrando 107 pozos, pero aun asi la caída de la producción de gas y petroleo.

Melella, remarco que «hay que ser pragmáticos y traer inversiones del todo el mundo. Yo No le voy a preguntar el ADN de la abuela, queremos que vengan e invito al mundo entero a invertir en nuestra provincia y nosotros pedimos el acompañamiento del RIGI, porque un ex ministro de economía de Néstor Kirchner me dijo es un error no tenerlo, los empresarios lo piden, las cámaras lo piden, bueno ahora vengan a invertir, el gobernador lo pide ahora esperemos que vengan y generen empleo».

«En esto hay que ser muy practico, necesitamos inversiones, no me voy a poner con el prurito ideológico de esto si esto no, mientras se nos desbasta la industria en Tierra del Fuego. Pero tambien le digo a algunos diputados y senadores de la libertad avanza, como que disfrutan este momento que, lo tenemos que hacer porque son ellos los que están destruyendo la industria, son ellos los que están destruyendo la industria nacional con las importaciones, como digo una cosa digo la otra».

Por otro lado destaco las posibilidades laborales que se podrían generar con la nueva ley de acuicultura y adelantó la aplicación de tramites menos burocráticos o el cobro de otros como en el IPV, donde se les cobra tasas a gente que no tiene casa.