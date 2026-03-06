MEMORIA, SOBERANÍA Y UNIDAD: EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE INVITA A LAS INSTITUCIONES A SER PARTE DEL DESFILE

Rio Grande 06/03/2026.- Se encuentran abiertas las inscripciones para aquellas instituciones que deseen sumarse al Tradicional Desfile del 2 de Abril. A 44 años de la Gloriosa Gesta, como riograndenses y malvineros renovamos nuestro compromiso irrenunciable con la memoria, la soberanía y el reconocimiento permanente a nuestros veteranos y a quienes dieron su vida por la dignidad de la Patria.

En el 44º Aniversario de la Gloriosa Gesta de Malvinas, el Desfile del 2 de Abril se constituye como un espacio de encuentro donde instituciones educativas, clubes, asociaciones, fuerzas armadas y de seguridad, y organismos en general expresan su acompañamiento a la Causa Malvinas, fortaleciendo el sentido de unidad que caracteriza a nuestra ciudad.

En este marco, el Municipio informa que las instituciones interesadas en participar deberán comunicarse con la Dirección de Relaciones Públicas y Eventos Institucionales, a través del correo electrónico: relacionespublicas.rga@gmail.com, indicando en el asunto “Desfile Malvinas 2026”.

Con una agenda de actividades prevista para este 2 de abril, el Municipio invita a la comunidad a mantener viva la memoria y a reafirmar, año tras año, que la Causa Malvinas nos une.