MÁS DE 2000 MILITANTES PERONISTAS SE CONGREGARON PARA CONSTRUIR EL MODELO DE DESARROLLO FUEGUINO

La actividad reunió a dirigentes históricos, referentes partidarios, funcionarios y una importante presencia de militancia joven, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la organización política y avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo fueguino. Durante el encuentro también se destacó la conducción del presidente del Partido Justicialista, Walter Vuoto, y la importancia de fortalecer la militancia territorial.
El congresal del Partido Justicialista Omar Becerra destacó el rol histórico del peronismo en la construcción de la provincia y en la defensa de los derechos sociales, convocando a la militancia a fortalecer la unidad del movimiento justicialista.
“Tenemos que tener la voluntad y la grandeza necesaria para ir a buscar a cada compañero y a cada compañera. En el campo nacional y popular no sobra nadie”, expresó durante su intervención ante la militancia.
En ese sentido, remarcó la necesidad de reconstruir la organización política desde la base del movimiento: “Tenemos que construir la unidad de abajo hacia arriba y abrazar a todos los que quieran defender los intereses de nuestro pueblo”.
Por su parte, el apoderado del PJ Sebastián Iriarte planteó que el escenario nacional exige mayor organización y compromiso político para defender los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras.
Durante su intervención señaló que las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional impactan de manera directa en el empleo y en la actividad económica de las provincias.
“Tenemos que organizarnos y hablar con cada vecino, con cada amigo y con cada familiar, porque este modelo va por los derechos que supimos construir”, afirmó, convocando a fortalecer el trabajo político en el territorio.
La secretaria de acción política del PJ Yesica Garay subrayó que el desafío del movimiento justicialista no es solamente electoral, sino también militante y organizativo frente al complejo escenario económico y social que atraviesa el país.
En ese sentido sostuvo que el contexto actual exige mayor compromiso político y organización colectiva para acompañar a los vecinos y vecinas frente a las dificultades.
“La realidad se transforma militando. No podemos permanecer ajenos a lo que le pasa al de al lado”, afirmó, y agregó que el desafío es “materializar la organización en un trabajo cotidiano para transformar esta realidad entre todos y todas”.
El congresal David Ferreyra convocó a la militancia a recuperar el protagonismo político en los barrios y a fortalecer el trabajo territorial junto a los vecinos y vecinas.
“Hay que volver a la calle, volver a escuchar al vecino y organizar comunidad para devolver esperanza”, expresó durante su intervención.
Asimismo, destacó el contraste entre las políticas impulsadas a nivel nacional y las decisiones adoptadas en el ámbito local: “Mientras el gobierno de Javier Milei avanzaba con la sanción de la reforma laboral, en Ushuaia el municipio se sentaba con los trabajadores y sus representantes para homologar un convenio colectivo de trabajo histórico que brinda derechos y seguridad jurídica a los empleados municipales”.
La secretaria de Juventud del PJ Malena Aguirre destacó el rol de las nuevas generaciones dentro del Partido Justicialista y la necesidad de fortalecer la organización política y la formación militante.
Durante su intervención sostuvo: “Tenemos que ser capaces de construir un proyecto colectivo que garantice oportunidades para todos, que garantice empleo, que garantice vivienda y que nos permita proyectarnos hacia el futuro”.
El dirigente Gustavo Cinti puso en valor el trabajo comunitario que se desarrolla en los barrios y el compromiso social con las nuevas generaciones.
En ese sentido destacó las actividades educativas y recreativas que se realizan semanalmente con niños y niñas, orientadas a fomentar la lectura, el juego y la integración comunitaria.
Finalmente, José Luis Paredes, responsable del programa “Cocineritos”, resaltó el valor de las iniciativas comunitarias que acompañan a las familias en distintos barrios de la ciudad.
Durante su intervención subrayó la importancia de fortalecer los espacios de contención social y el trabajo solidario que desarrollan los militantes en el territorio.
Prensa PJ