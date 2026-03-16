MÁS DE 2000 MILITANTES PERONISTAS SE CONGREGARON PARA CONSTRUIR EL MODELO DE DESARROLLO FUEGUINO

Ushuaia 16/03/2026.- Más de 2000 militantes participaron de un encuentro organizado por el Partido Justicialista de Tierra del Fuego AeIAS, realizado en el gimnasio de la Asociación de Empleados Públicos (AEP). La jornada tuvo como objetivo generar un espacio de debate y reflexión para construir colectivamente políticas públicas en un contexto nacional y provincial atravesado por una compleja situación económica y social.

La actividad reunió a dirigentes históricos, referentes partidarios, funcionarios y una importante presencia de militancia joven, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la organización política y avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo fueguino. Durante el encuentro también se destacó la conducción del presidente del Partido Justicialista, Walter Vuoto, y la importancia de fortalecer la militancia territorial.

El congresal del Partido Justicialista Omar Becerra destacó el rol histórico del peronismo en la construcción de la provincia y en la defensa de los derechos sociales, convocando a la militancia a fortalecer la unidad del movimiento justicialista.

“Tenemos que tener la voluntad y la grandeza necesaria para ir a buscar a cada compañero y a cada compañera. En el campo nacional y popular no sobra nadie”, expresó durante su intervención ante la militancia.

En ese sentido, remarcó la necesidad de reconstruir la organización política desde la base del movimiento: “Tenemos que construir la unidad de abajo hacia arriba y abrazar a todos los que quieran defender los intereses de nuestro pueblo”.

Por su parte, el apoderado del PJ Sebastián Iriarte planteó que el escenario nacional exige mayor organización y compromiso político para defender los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras.

Durante su intervención señaló que las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional impactan de manera directa en el empleo y en la actividad económica de las provincias.

“Tenemos que organizarnos y hablar con cada vecino, con cada amigo y con cada familiar, porque este modelo va por los derechos que supimos construir”, afirmó, convocando a fortalecer el trabajo político en el territorio.

La secretaria de acción política del PJ Yesica Garay subrayó que el desafío del movimiento justicialista no es solamente electoral, sino también militante y organizativo frente al complejo escenario económico y social que atraviesa el país.

En ese sentido sostuvo que el contexto actual exige mayor compromiso político y organización colectiva para acompañar a los vecinos y vecinas frente a las dificultades.

“La realidad se transforma militando. No podemos permanecer ajenos a lo que le pasa al de al lado”, afirmó, y agregó que el desafío es “materializar la organización en un trabajo cotidiano para transformar esta realidad entre todos y todas”.

El congresal David Ferreyra convocó a la militancia a recuperar el protagonismo político en los barrios y a fortalecer el trabajo territorial junto a los vecinos y vecinas.

“Hay que volver a la calle, volver a escuchar al vecino y organizar comunidad para devolver esperanza”, expresó durante su intervención.

Asimismo, destacó el contraste entre las políticas impulsadas a nivel nacional y las decisiones adoptadas en el ámbito local: “Mientras el gobierno de Javier Milei avanzaba con la sanción de la reforma laboral, en Ushuaia el municipio se sentaba con los trabajadores y sus representantes para homologar un convenio colectivo de trabajo histórico que brinda derechos y seguridad jurídica a los empleados municipales”.

La secretaria de Juventud del PJ Malena Aguirre destacó el rol de las nuevas generaciones dentro del Partido Justicialista y la necesidad de fortalecer la organización política y la formación militante.

Durante su intervención sostuvo: “Tenemos que ser capaces de construir un proyecto colectivo que garantice oportunidades para todos, que garantice empleo, que garantice vivienda y que nos permita proyectarnos hacia el futuro”.

El dirigente Gustavo Cinti puso en valor el trabajo comunitario que se desarrolla en los barrios y el compromiso social con las nuevas generaciones.

En ese sentido destacó las actividades educativas y recreativas que se realizan semanalmente con niños y niñas, orientadas a fomentar la lectura, el juego y la integración comunitaria.

Finalmente, José Luis Paredes, responsable del programa “Cocineritos”, resaltó el valor de las iniciativas comunitarias que acompañan a las familias en distintos barrios de la ciudad.

Durante su intervención subrayó la importancia de fortalecer los espacios de contención social y el trabajo solidario que desarrollan los militantes en el territorio.

Prensa PJ