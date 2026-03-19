MARTÍN PEREZ PRESENTÓ ANTE EL FAMP UN ESQUEMA PARA SOSTENER INGRESOS DE TRABAJADORES DESVINCULADOS DE LA INDUSTRIA FUEGUINA

Rio Grande 19/03/2026.- El intendente de Río Grande avanza en gestiones concretas para impulsar un esquema de sostenimiento de ingresos con capacitación laboral destinado a trabajadores desvinculados de la industria fueguina, con el objetivo de mitigar el impacto de la situación que atraviesa el sector industrial.

En este marco, el intendente Perez anunció que presentó una propuesta formal ante la presidenta del Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), Lic. Noelia Florencia Ruíz.

La iniciativa funciona como un esquema de acompañamiento que busca garantizar un ingreso mensual por un plazo determinado, con la contraprestación del cursado obligatorio de capacitaciones seleccionadas para trabajadores desvinculados de empresas del subrégimen industrial de la Ley 19.640.

El intendente Martín Perez señaló que “el objetivo central es acompañar a las familias riograndenses en este momento y sostener la economía local, generando herramientas para que los trabajadores puedan reinsertarse en el mercado laboral”.

De esta manera, el programa vincula el apoyo económico con la actualización de competencias laborales en sectores estratégicos. “Nuestra prioridad es sostener a quienes hoy atraviesan esta situación y seguir defendiendo el entramado productivo de nuestra ciudad”, destacó Perez, quien además puso a disposición toda la infraestructura y oferta de formación para garantizar la contraprestación.

La propuesta se fundamenta en el uso de los recursos del FAMP, conforme a lo estipulado en el Decreto 727/2021. Según el análisis de sustentabilidad presentado, el fondo cuenta con herramientas para acompañar escenarios de este tipo, priorizando la protección del entramado productivo y social.

Las características de la propuesta establecen un esquema de ingresos por un plazo de hasta 12 meses o hasta la reinserción en un empleo registrado. A la vez, el cobro estará supeditado a la asistencia y aprobación de cursos de capacitación dictados por organismos acreditados.

La iniciativa será evaluada por el Comité Ejecutivo del FAMP. Una vez definida su viabilidad, se informarán los requisitos, la modalidad de inscripción y los plazos de acceso para los trabajadores alcanzados.

Con esta presentación, se materializa el compromiso con la producción y con quienes forman parte de la industria fueguina, impulsando herramientas concretas para acompañar a las familias en un contexto que requiere respuestas concretas.