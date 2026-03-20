Luis Caputo: «Veníamos muy bien hasta junio del año pasado y sufrimos un retroceso en los últimos 7 u 8 meses».

Economía 20/03/2026.- El ministro reconoció un freno en la desinflación, culpó a la caída en la demanda de dinero y aseguró que el rumbo económico no cambiará.

Caputo admitió un «retroceso» en la baja de la inflación

Apuntó a la caída de la demanda de pesos por falta de confianza

Ratificó el rumbo y prometió inflación cero «más temprano que tarde»

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que el Gobierno registró «un retroceso» en el proceso de desinflación y lo vinculó a la caída en la demanda de dinero. Durante un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el funcionario explicó que, tras un período favorable, en los últimos meses se produjo un quiebre: «Veníamos muy bien hasta junio del año pasado y sufrimos un retroceso en los últimos 7 u 8 meses».

En ese marco, Caputo puso el foco en la confianza como factor central. «No podemos controlar la demanda. No puedo forzarlos a ustedes a tener pesos en el bolsillo si ustedes no quieren», sostuvo. Según detalló, el problema no estuvo en la emisión sino en un «desbalance en el mercado monetario» producto de la caída en la demanda de dinero, tras lo que definió como «un ataque especulativo que minó la confianza».

Pese al diagnóstico, el ministro ratificó el rumbo económico y aseguró que la desaceleración de precios continuará. «Equilibrio fiscal, una política monetaria prudente y generar inversión» son, según dijo, las claves para recuperar la confianza. Incluso reiteró el objetivo oficial: «Más temprano que tarde» la inflación tenderá a cero, aunque aclaró que el timing es incierto y podría darse en «tres, seis o nueve meses».

Caputo también volvió a apuntar contra el kirchnerismo, al que responsabilizó por el clima de desconfianza. «El daño psicológico que ha hecho el kirchnerismo en la gente es brutal», afirmó, y consideró que hoy es más difícil lidiar con el escepticismo que con la macroeconomía. En esa línea, defendió las reformas impulsadas por el Gobierno, incluida la ley de inocencia fiscal, y sostuvo que el país está mejor posicionado frente a shocks externos como la guerra en Medio Oriente.

Por último, descartó una nueva toma de deuda en el corto plazo: «No tenemos pensado ir al mercado», aseguró, al tiempo que indicó que ya cuentan con financiamiento para los próximos vencimientos por unos US$ 9.000 millones. En paralelo, destacó la relación con el FMI: «Es un placer trabajar con ellos, no tenemos ni un sí ni un no», y subrayó el nivel de confianza alcanzado, en medio de una revisión del programa que avanza en un contexto global más desafiante.

Fuente: Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas