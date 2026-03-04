Lucía Rossi, Ministra de Bienestar Ciudadano: “Me pidió el Gobernador trabajar de manera territorial, sobre todo en la zona norte, donde creemos se va a profundizar la crisis”

Rio Grande 04/03/2026.- La ministra de Bienestar Ciudadano, Lucia Rossi, se refirió, en declaraciones a Resumen Económico, que se emite por Radio Provincia, al desafío de conducir un área amplia y compleja en un contexto de crisis, donde los recursos son cada vez más limitados y las demandas sociales aumentan.

“Es un Ministerio grande, complejo y es en contexto de crisis, con mirada muy finita de lo que hay que resolver con urgencia, sin desatender lo importante”, señaló Rossi, al tiempo que destacó que la situación golpea con fuerza en la zona norte de la provincia.

La funcionaria reconoció que “no se puede atender la demanda total de lo que necesita la comunidad en este momento, pero afilando el lápiz para poder dar la mayor cantidad de respuestas posibles”.

Respecto al caso de Aires del Sur, donde 140 familias dejaron de percibir su salario de un día para el otro, Rossi explicó que, aunque no se acercó personalmente, el Ministerio acompañó con refuerzos de módulos alimentarios: “El gobierno de la provincia tiene presencia acompañando a estas familias”.

También valoró el orden administrativo recibido: “La realidad, y me gusta decirlo, es que recibí un Ministerio muy ordenado. La ministra Chapperon pudo ordenar los equipos de trabajo, siempre hay algo que mejorar, y hay una respuesta de trabajo efectiva”.

Finalmente, Rossi subrayó el pedido del gobernador Gustavo Melella: “Me pidió trabajar de manera territorial, sobre todo en la zona norte, donde la crisis se va a agudizar mucho más. No perder cercanía con los vecinos y vecinas, tener presencia no solo desde el Estado sino también de manera directa, porque esta crisis genera tanta angustia que es lo más importante. Somos conscientes que los recursos son finitos y tal vez no vamos a poder cubrir toda la demanda, en este momento es vital”.