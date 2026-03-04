Los ATN y las votaciones que cambiaron el mapa, asi maneja la coparticipación el gobierno nacional, un saqueo institucionalizado a las provincias

Tierra del Fuego 04/03/2026.- En plena negociación política, Nación giró $20.000 millones en ATN a seis provincias. Mirá quiénes fueron las beneficiadas y qué hay detrás. Detrás de esto se esconde la clara intención de obtener votos para proyectos que el ejecutivo nacional quiere convertir en ley, como la reforma laboral, la baja de imputabilidad, la ley de glaciares y todas las políticas de destrucción masiva que Milei esta perpetrando contra el país. Para las provincias que votan contra la gente todo, para las que no se prestan al apriete, nada. Tierra del Fuego, tiene dos senadores de La Libertad Avanza que han votado todo contra la provincia, al igual que los dos diputados, desde el recorte de jubilaciones hasta la entrega de los glaciares, el puerto de Ushuaia, la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad.

En la última semana de febrero, en paralelo a votaciones estratégicas para el oficialismo, el Gobierno nacional distribuyó $20.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a seis provincias. Hasta el 22 de ese mes, la Casa Rosada no había enviado fondos por este concepto.

Según un informe de la consultora Politikón Chaco y datos corroborados en bases oficiales, los giros se concentraron en Misiones, Salta, Santa Cruz, Corrientes, Jujuy y Neuquén. La secuencia de transferencias coincidió con negociaciones legislativas centrales para el Ejecutivo.

Qué son los ATN y cómo se distribuyen

Los Aportes del Tesoro Nacional representan el 1% de la masa coparticipable recaudada por tributos federales. Su asignación es discrecional: el Poder Ejecutivo decide cuándo y cómo girarlos, generalmente ante situaciones específicas o emergencias provinciales.

Durante febrero, el fondo ATN totalizó $85.047 millones, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP). La ejecución alcanzó el 23,5%, levemente inferior al 25,7% registrado en igual mes del año anterior.

Las provincias beneficiadas y los montos

En el segundo mes del año, las transferencias se distribuyeron de la siguiente manera:

Jujuy: $3.000 millones

Corrientes: $3.000 millones

Santa Cruz: $4.000 millones

Misiones: $4.000 millones

Neuquén: $2.000 millones

Salta: $4.000 millones

La cifra implicó un salto respecto de enero, cuando se habían girado $7.000 millones repartidos entre Chubut y Corrientes.

En el acumulado del primer bimestre, se distribuyeron $27.000 millones sobre un fondo recaudado de $177.117 millones. Esto representa una ejecución del 15,2%, inferior al 17,1% del mismo período del año anterior. El saldo sin distribuir asciende a $150.117 millones.

Hasta el cierre de febrero, Corrientes se posicionó como la jurisdicción con mayores fondos recibidos en el año, con $6.000 millones en total.

Variaciones reales y contexto político

El informe de Politikón Chaco destacó que provincias como Salta y Santa Cruz registraron variaciones reales positivas superiores al 1.000%, debido a la baja base de comparación interanual.

Las transferencias coincidieron con una gira del ministro del Interior, Diego Santilli, por distintas provincias. En ese marco, se retomaron negociaciones con gobernadores para avanzar en la reforma laboral y fortalecer el diálogo institucional.

Desde el Ministerio del Interior sostuvieron que los envíos respondieron a situaciones de emergencia. En el caso de Corrientes, los fondos se giraron luego de la visita de Santilli al gobernador Juan Pablo Valdés, tras las inundaciones en municipios como San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía.

La negociación por la reforma laboral

En paralelo a los giros, Nación buscó destrabar la ley de reforma laboral en el Congreso. Los mandatarios provinciales habían reclamado eliminar el artículo que proponía reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias a sociedades, un punto que finalmente fue modificado para avanzar con el tratamiento legislativo.

El reparto de ATN en ese contexto volvió a poner bajo la lupa el uso de transferencias discrecionales en momentos de votaciones sensibles, en medio de un escenario de fuerte ajuste fiscal y caída de recursos para las provincias.

Fuente: GLP