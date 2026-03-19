Los argumentos del Fiscal de Estado para no participar en la privatización del puerto son inconstitucionales

Fiscal de Estado como el funcionario encargado de la defensa del patrimonio del Fisco y el control de legalidad de los actos administrativos. La Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur establece la figura delcomo el funcionario encargado de la defensa del patrimonio del Fisco y el control de legalidad de los actos administrativos.

A continuación, se detallan los puntos principales que establece la Carta Magna provincial y su normativa reglamentaria:

1. Funciones Principales

Según el Artículo 155 (y concordantes) de la Constitución Provincial, el Fiscal de Estado tiene las siguientes responsabilidades:

Defensa del Patrimonio: Es el encargado de defender el patrimonio de la Provincia y es parte necesaria en todo proceso donde se controviertan intereses del Estado provincial.

Control de Legalidad: Debe promover acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo o autoridades administrativas cuando considere que sus actos son contrarios a la Constitución, las leyes o reglamentos.

Dictámenes: Interviene mediante dictámenes en expedientes administrativos que puedan afectar los intereses económicos o jurídicos de la provincia. Tribunal de Cuentas, Provincia de Tierra del Fuego +4

2. Requisitos para el cargo

Para ser elegido Fiscal de Estado en Tierra del Fuego, generalmente se requieren condiciones similares a las de los magistrados del Superior Tribunal de Justicia:

Ser ciudadano argentino.

Poseer título de abogado con un mínimo de años de ejercicio en la profesión o en la magistratura (usualmente 10 años).

Contar con una residencia mínima inmediata en la provincia.

3. Nombramiento y Estabilidad

Designación: Es nombrado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Legislatura Provincial.

Inamovilidad: Goza de estabilidad en su cargo mientras dure su buena conducta, similar a los jueces.

Remoción: Solo puede ser removido mediante el procedimiento de Juicio Político en caso de mal desempeño o comisión de delitos. Instagram +4

4. Incompatibilidades y Prohibiciones

El Fiscal de Estado tiene prohibiciones estrictas para asegurar su imparcialidad:

No puede representar ni asesorar a personas físicas o jurídicas en asuntos donde la Provincia tenga un interés.

No puede intervenir en casos que involucren a prestatarios de servicios públicos o concesionarios de obras públicas estatales. www.legistdf.gob.ar

Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego Ley Provincial N° 3 Gobierno de Tierra del Fuego +1 Para más detalles técnicos, puedes consultar el texto completo de lao laque reglamenta su creación y funcionamiento.