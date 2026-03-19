Los argumentos del Fiscal de Estado para no participar en la privatización del puerto son inconstitucionales
PorArmando Cabral
Rio Grande 19/03/2026.- Según lo explicitado por el articulo 155 de la Constitución Provincial y la Ley N°3 de la provincia, el fiscal de estado, no necesita ser convocado para defender los intereses del estado, tiene la obligación de actuar en todos los casos que afecten esos intereses. Virgilio Martínez De Sucre, ya tiene antecedentes de su desinterés por la defensa del estado. Durante el gobierno de Fabiana Rio se negó a reclamar fondos coparticipables aduciendo que las costas del juicio ante la Corte Suprema iba a ser mas caro que los fondos que se iban a recibir. En el caso de la privatización del puerto de Ushuaia debió actuar sin ser consultado o convocado por el poder ejecutivo provincial.
La Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur establece la figura del Fiscal de Estado como el funcionario encargado de la defensa del patrimonio del Fisco y el control de legalidad de los actos administrativos.
A continuación, se detallan los puntos principales que establece la Carta Magna provincial y su normativa reglamentaria:
1. Funciones Principales
Según el Artículo 155 (y concordantes) de la Constitución Provincial, el Fiscal de Estado tiene las siguientes responsabilidades:
Defensa del Patrimonio: Es el encargado de defender el patrimonio de la Provincia y es parte necesaria en todo proceso donde se controviertan intereses del Estado provincial.
Control de Legalidad: Debe promover acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo o autoridades administrativas cuando considere que sus actos son contrarios a la Constitución, las leyes o reglamentos.
Dictámenes: Interviene mediante dictámenes en expedientes administrativos que puedan afectar los intereses económicos o jurídicos de la provincia.
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2. Requisitos para el cargo
Para ser elegido Fiscal de Estado en Tierra del Fuego, generalmente se requieren condiciones similares a las de los magistrados del Superior Tribunal de Justicia:
Ser ciudadano argentino.
Poseer título de abogado con un mínimo de años de ejercicio en la profesión o en la magistratura (usualmente 10 años).
Contar con una residencia mínima inmediata en la provincia.
3. Nombramiento y Estabilidad
Designación: Es nombrado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Legislatura Provincial.
Inamovilidad: Goza de estabilidad en su cargo mientras dure su buena conducta, similar a los jueces.
Remoción: Solo puede ser removido mediante el procedimiento de Juicio Político en caso de mal desempeño o comisión de delitos.
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4. Incompatibilidades y Prohibiciones
El Fiscal de Estado tiene prohibiciones estrictas para asegurar su imparcialidad:
No puede representar ni asesorar a personas físicas o jurídicas en asuntos donde la Provincia tenga un interés.
No puede intervenir en casos que involucren a prestatarios de servicios públicos o concesionarios de obras públicas estatales.
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El Fiscal de Estado de una provincia argentina tiene la obligación constitucional y legal de defender el patrimonio y los intereses del Estado provincial
. Sin embargo, existen situaciones específicas en las que debe o puede abstenerse de intervenir:
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1. Causales de Excusación (Obligatorias)
El Fiscal de Estado debe abstenerse (excusarse) cuando existan circunstancias que afecten su imparcialidad u objetividad. Las causales comunes incluyen:
Parentesco: Ser pariente cercano de la contraparte (generalmente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad).
Interés Directo: Tener participación en empresas o entidades que litiguen contra el Estado, o un interés personal en el resultado del pleito.
Pleitos Pendientes: Tener un juicio propio o de familiares directos contra la administración pública.
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2. Control de Legalidad vs. Defensa Irrestricta
Una distinción clave es que el Fiscal de Estado no es un «abogado del gobierno» de turno, sino un guardián de la legalidad.
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Autonomía Funcional: Si un acto administrativo del Poder Ejecutivo es manifiestamente inconstitucional o ilegal, el Fiscal de Estado tiene la potestad (y el deber) de impugnarlo, incluso si eso significa ir «en contra» de la decisión del Gobernador.
No es un mandato ciego: A diferencia de un abogado particular, su mandato proviene de la Constitución, lo que le permite cuestionar actos estatales que perjudiquen el interés público o fiscal.
3. Mecanismos de Subrogación
Cuando el Fiscal de Estado se abstiene por alguna causa legal, la defensa del Estado no queda vacante. Su función es asumida por:
El Fiscal de Estado Adjunto (si la estructura provincial lo prevé).
Abogados de la misma Fiscalía bajo sus instrucciones.
En casos extremos, otros funcionarios designados por ley para evitar la indefensión del fisco.
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En Tierra del Fuego
La Ley Provincial N° 3 establece específicamente el régimen de subrogancia y desistimiento. Aunque el Fiscal es parte necesaria en los juicios, las leyes de ética pública y los códigos procesales le imponen la obligación de apartarse si su objetividad está comprometida.
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Fuente: SAIJ, Constitución de Tierra del Fuego, Ley Provincial N°3
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