Llenar el changuito mensual en Tierra del Fuego cuesta $ 918.569, es la tercera provincia mas cara del pais.

Tierra del Fuego 08/03/2026.-Los costos de la canasta subieron hasta 2,6% en febrero según un informe privado. Misiones fue la provincia más económica, mientras que Santa Cruz encabezó los aumentos más altos en la Patagonia.

Durante febrero, las familias argentinas necesitaron alrededor de $950 mil para llenar el changuito del supermercado. El gasto varió según la provincia y reflejó diferencias marcadas en el acceso a los alimentos. El relevamiento de la consultora Analytica mostró que el costo de la canasta de alimentos y bebidas para una familia tipo aumentó entre 2,6% y 1,2%. Además, las mayores subas se registraron en Formosa, Catamarca y La Pampa.

El estudio, titulado Changuito Federal, buscó reflejar una compra mensual de clase media en supermercados online. En este sentido, se mantuvo la misma marca y tamaño de empaque para garantizar la comparación entre regiones.

La Patagonia volvió a marcar los precios más altos

La Patagonia lidera una vez más el ranking de los changuitos más caros. Santa Cruz encabezó la lista con $944.603, seguida por Chubut con $925.409, Tierra del Fuego con $918.569, Neuquén con $889.937 y Río Negro con $873.917.

Los mayores costos se compensan en parte con salarios más altos. “Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén”, señaló el estudio.

Entre los productos, el aceite de girasol mostró subas de entre 2% y 4%, aunque en provincias como San Luis, Formosa, Jujuy y Misiones los incrementos superaron el 5%.

El yogur bebible también registró aumentos generalizados, con picos en Santa Cruz (9,3%) y Tierra del Fuego (15%). Asimismo, las galletitas de agua tuvieron incrementos de entre 3% y 6%, con un alza mayor en Santa Cruz (8%).

El precio de la docena de huevos subió más del 4% en casi todas las provincias. “En las provincias del norte la suba estuvo por encima del 10%, mientras que en las patagónicas los incrementos fueron más moderados”, detallaron.

Misiones, entre los changuitos más económicos del país

En el otro extremo, los precios más bajos se observaron en Misiones con $828.807, Chaco con $832.188, La Rioja con $832.865 y la Ciudad de Buenos Aires con $833.670. El informe advirtió que un menor precio no implica necesariamente mayor poder adquisitivo. En esta línea, en el NEA la canasta representa el 29,1% de dos salarios promedio, mientras que en la Patagonia equivale al 15,6%.

Por otro lado, algunos productos mostraron estabilidad o bajas. La sal fina redujo su precio, mientras que la suprema de pollo empaquetada se mantuvo casi sin cambios, con leves variaciones en Mendoza, San Luis, La Rioja y Jujuy.

Fuente: canal 12 Misiones.