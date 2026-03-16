$LIBRA acerca a Milei al abismo

Hace poco más de un año, el Presidente promovió desde su cuenta de X (ex Twitter) el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, con el argumento que serviría para financiar pymes. Desde el posteo presidencial, se multiplicó la cotización del token, un puñado de cuentas anónimas tomaron ganancias millonarias, contra las pérdidas de miles de inversores. Milei borró su mensaje horas después. El negocio ya estaba hecho.

El joven norteamericano Hayden Davis, que había visitado al mandatario argentino en la Casa Rosada semanas antes, con foto incluida, organizó la estafa, que es investigada también en Estados Unidos.

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El puente de Davis con Milei, que incluyó a la hermanísima Karina y al asesor Santiago Caputo, fue un tal Mauricio Novelli. Con más de una docena de ingresos a Balcarce 50 y a la Quinta de Olivos, Novelli ya había contratado antes a Milei para su academia de trading y publicitar “inversiones”.

Es sobre uno de los celulares de Novelli que aparecieron revelaciones que lo complican a él, que sería lo de menos: hay mensajes, llamados y textos que exhiben la cercanía y el involucramiento de Milei, Karina y Caputo en el armado y la salida de $LIBRA.

Las novedades halladas en el teléfono de Novelli incluyen el borrador de un contrato por 5 millones de dólares a cobrar por la divulgación del token, divididos en tres pagos. Uno antes del lanzamiento, otro con el posteo y el final luego del mensaje por redes. El escándalo, sobre el que han puesto la lupa no muchos periodistas y medios (PERFIL entre ellos), adquiere varias dimensiones, todas de una gravedad institucional que tanto el Gobierno como la justicia intentan minimizar.

Ayer domingo, cuando se da a conocer el presunto acuerdo por los US$ 5 millones, una diputada libertaria que pasará al olvido salió a acusar al Grupo Clarín de estar detrás de una campaña sucia contra la administración libertaria. El Presidente, desde su visita privada en España, avaló la denuncia con la frase “La mafia mediática. Fin”.

Recién por la noche, en la clásica entrevista amigable de cada domingo, un funcionario trató de bajarle el impacto a las novedades. Fue nada menos que Manuel Adorni, protagonista central de la semana al descubrirse que llevó a su mujer en el avión presidencial a EE.UU., que justificó ese hecho porque iba a deslomarse en el Argentina Week de Nueva York y que trascendió su viaje familiar en avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval.

Sin lograr apagar ese incendio (que podría tener nuevas llamaradas, ya que la justicia pidió las facturas del viaje a Uruguay y podrían surgir más irregularidades), el jefe de Gabinete ensayó una negación tras otra sobre $LIBRA. Que la pericia sobre el celular de Novelli estaría viciada de nulidad, que lo publicado por la prensa no está verificado, que se tratan sólo de documentos en word y que todo es falso porque Milei y todos ellos son “íntegros”. Creer o reventar.

Puertas adentro del Gobierno reina el estupor y hay desinterés -o miedo- de hacer declaraciones públicas. Aún resuenan las recientes órdenes de la hermanísima Karina, el jueves último, para que el gabinete saliera en fila a respaldar a Adorni. ¿Habrá este lunes alguna reacción orquestada respecto a $LIBRA?

Fuentes oficiales descreen de esa posibilidad, pero no la descartan del todo. Saben que en la tarde del lunes los integrantes de la comisión legislativa del escándalo cripto darán una conferencia de prensa para exponer las contradicciones gubernamentales. Y reclamarán que Karina y Caputo declaren ante los legisladores. No ocurrirá.

Negar el tema, acusar a la oposición de desestabilización y anunciar alguna medida novedosa forman parte del menú violeta para sacar de la agenda a $LIBRA. ¿Lo lograrán? A esa lógica del “siga, siga” del poder ha contribuido con robustez Comodoro Py. También en este caso. Según descubrió la colega y abogada Natalia Volosin, el remolón fiscal federal que en teoría investiga la criptoestafa, Eduardo Taiano, recibió a mediados de noviembre las pericias sobre el teléfono de Novelli. Se hizo en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende del Ministerio Público Fiscal.

$LIBRA: Milei, ante la mayor amenaza

Transcurrieron cuatro meses desde la entrega de ese informe clave, que recién en las semanas recientes se incorporó al expediente. ¿Por qué la demora, Taiano? En la jerga judicial, tiene un nombre: cajonear.

Taiano, como tantos en el fuero federal (y en otros) tiene voluminosos antecedentes sobre muñequeos convenientes. Los más resonantes fueron consentir en tres oportunidades los sobreseimientos de los Kirchner en causas por enriquecimiento ilícito.

No conforme con dormir la causa, Taiano decidió citar a Volosin para que cuente quiénes son sus fuentes informativas. Además de tiempista (para decirlo de una manera educada), apretador el fiscal. Encima, desde la Procuración se desarrolla una caza de brujas para averiguar cómo las pericias se ventilaron a la prensa.

En todo caso, el enchastre judicial acompaña al Poder Ejecutivo para mantener frenada, o falsamente activa, una investigación muy delicada, que afectaría al mismísimo Presidente y a su hermanísima (a) “El Jefe”.

Es curioso. Dentro del Gobierno hay quienes consideran que aun si se demostrara que los Milei cobraron por promocionar $LIBRA, no sería corrupción: habría sido un negocio privado, sin que haya fondos públicos en juego. El summum de la necedad, para evitar el abismo.

Fuente: Perfil